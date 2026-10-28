هشدار هواشناسی هرمزگان درباره وقوع رگبار، رعدوبرق و سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان استان کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات ظهر تا شب، در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بندرلنگه، خمیر، پارسیان، بستک، بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرعباس و قشم، همچنین شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، رشد و گسترش ابرهای همرفتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند موجب رگبار باران، رعدوبرق، وقوع توفان‌های تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و تگرگ شود و در برخی مناطق، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، وزش تندباد لحظه‌ای، بروز گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان توصیه کرد: مردم از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و هنگام تردد، به‌ویژه در ساعات عصرگاهی، احتیاط لازم را در نظر داشته باشند.

احتمال مواج شدن دریا در آب‌های هرمزگان

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت دریا گفت: از بعدازظهر تا شب، در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، به‌ویژه در مناطق دریایی قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه و کیش، احتمال ناپایداری جوی، وزش تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی دریا وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات ایمنی در مناطق دریایی استان خاطرنشان کرد: لازم است در بنادر مرکزی و غربی هرمزگان تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود و شناورهای سبک و صیادی نیز در ساعات یادشده از تردد دریایی خودداری کنند.