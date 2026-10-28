نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های سکه شیروان با ۱۰.۲ و شیروان با ۹.۸ میلی‌متر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط پایداری را برای چهارشنبه تا ظهر پنج‌شنبه همراه با غبار صبحگاهی و آسمان صاف تا قسمتی ابری انتظار داریم.

وی افزود: از بعدازظهر پنج‌شنبه افزایش ابر و همراه با عبور موج ناپایداری از جمعه تا بعدازظهر شنبه بارش پراکنده باران اغلب در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق استان و در ارتفاعات مه پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی برای چهارشنبه تا صبح پنج‌شنبه کاهش دما بویژه دمای کمینه و نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما برای روزهای پایانی هفته انتظار می‌رود و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه بام با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۰ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرمترین مراکز گزارش شدند.