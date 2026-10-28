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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۱

هفته یازدهم لیگ بیست‌وششم؛

برنامه مسابقات و اسامی داوران اعلام شد؛ ناظمی داور بازی صدرنشین شد

برنامه مسابقات و اسامی داوران اعلام شد؛ ناظمی داور بازی صدرنشین شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم بیست و ششمین دوره لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر روزهای جمعه و شنبه در شرایطی پیگیری خواهد شد که رقابت در بالای جدول بین چهار تیم بسیار نزدیک است و سرخپوشان تهرانی با اختلاف اندکی صدر را در اختیار خود دارند.

اسامی داوران مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

* ذوب‌آهن - استقلال خوزستان

داور: امیر ایار کمک‌ها: علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری ناظر: علیرضا کهوری داورVAR: احسان اکبری کمک: رضا مرادی

* ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، بهزاد پناهی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داورVAR: کیوان علیمحمدی کمک: شاهین یزدانی

* خیبر خرم‌آباد - سپاهان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: سعادت باغبانی داورVAR: علی سام کمک: میثم عباسپور

* فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک

داور: علی بای کمک‌ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و حسین گنج خانی ناظر: حسن کامرامی‌فر داورVAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

* نساجی مازندران - پرسپولیس

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داورVAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

*مس شهربابک - پیکان تهران

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داورVAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی

دیدار تیم های فجر شهیدسپاسی شیراز - تراکتور تبریز به همراه بازی استقلال تهران - شمس‌آذرقزوین و همچنین بازی صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان به دلیل حضور نمایندگان فوتبال ایران در بازی های باشگاهی آسیا از سوی سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شد که متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 6992242

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