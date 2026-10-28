خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ باغ‌موزه دفاع مقدس چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد، قرار است فراتر از یک بنای یادبود، روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران و بازتاب‌دهنده ایثار و فداکاری مردمی باشد که در هشت سال دفاع مقدس برای صیانت از سرزمین خود ایستادند؛ مجموعه‌ای فرهنگی که می‌تواند با گردآوری اسناد، آثار و روایت‌های مستند، پیوند نسل امروز و آینده را با تاریخ مقاومت و حماسه‌آفرینی رزمندگان برقرار کند. با این حال، فاصله میان شکل‌گیری چنین ایده‌ای و تحقق کامل کارکردهای آن، پرسش‌هایی جدی درباره سرانجام این پروژه در مرکز چهارمحال‌وبختیاری ایجاد کرده است.

با گذشت سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی، باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد همچنان برای تکمیل محوطه، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و آماده‌سازی محتوای موزه به اعتبار و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد؛ موضوعی که مسئولان نیز بر آن تأکید دارند. از یک سو، شهرداری از هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی و ضرورت تأمین منابع بیشتر سخن می‌گوید و از سوی دیگر، متولی مجموعه بر لزوم تجهیز موزه به آثار و روایت‌های تاریخی تأکید می‌کند. اکنون مسئله فقط تکمیل یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این مجموعه به فضایی پویا، قابل بازدید و اثرگذار برای شهروندان، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، اهمیت دارد. پرسش اصلی این است که چه موانعی تکمیل باغ‌موزه را به تأخیر انداخته و مسئولان برای بهره‌برداری از این ظرفیت فرهنگی چه برنامه‌ای دارند؟

بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل محوطه باغ‌موزه دفاع مقدس نیاز است

محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس چهارمحال‌وبختیاری، گفت: مدیریت شهری طی سال‌های گذشته با وجود محدودیت منابع مالی، بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به اجرای عملیات محوطه‌سازی این مجموعه اختصاص داده است، اما تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز برای بهره‌برداری از آن، به تأمین اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی احداث و بهره‌برداری از باغ‌موزه دفاع مقدس بر عهده اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان است، افزود: ایجاد چنین ظرفیتی فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و مدیریت شهری نیز در همین راستا، از سال‌های گذشته برای پیشبرد عملیات عمرانی محدوده پیرامونی مجموعه مشارکت کرده است.

شهردار شهرکرد ادامه داد: با اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر، محوطه‌سازی باغ‌موزه در دستور کار شهرداری قرار گرفت و بر اساس توافق‌های انجام‌شده در جلسات استانی، مقرر شد متناسب با اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه استان، شهرداری نیز از محل منابع داخلی خود برای اجرای این پروژه هزینه کند. همچنین با موافقت مجدد شورای اسلامی شهر، امکان اختصاص اعتبار بیشتر از سهم پیش‌بینی‌شده، در صورت وجود ظرفیت در بودجه عمرانی شهرداری، مورد توجه قرار گرفت.

واحدیان با تشریح اعتبارات هزینه‌شده در این مجموعه اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، طی سال‌های گذشته حدود پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به شهرداری و صرفاً برای محوطه‌سازی باغ‌موزه اختصاص یافته است. این اعتبار با محوریت و نظارت اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مشاور پروژه، در بخش‌هایی از جمله بهسازی ورودی‌ها و ایجاد سکوهای موردنیاز برای استقرار ادوات جنگی هزینه شده است؛ با این حال، این اقدامات هنوز به پایان نرسیده و ادامه عملیات ضروری است.

وی افزود: شهرداری شهرکرد نیز تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از منابع داخلی خود را از طریق قراردادهای مختلف در محدوده باغ‌موزه هزینه کرده است. اجرای عملیات عمرانی، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، کاشت درخت، لوله‌گذاری برای آبیاری فضای سبز و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، بخشی از اقداماتی است که در این محدوده انجام شده است. به گفته وی، عملیات عمرانی همچنان ادامه دارد و نیروهای شهرداری در محل پروژه مشغول فعالیت هستند.

شهردار شهرکرد با اشاره به هزینه‌های باقی‌مانده برای آماده‌سازی مجموعه تصریح کرد: برآورد می‌شود برای تکمیل پروژه و فراهم‌شدن شرایط بهره‌برداری، با در نظر گرفتن تأمین روشنایی، مبلمان موردنیاز و سایر اقدامات مرتبط با زیباسازی محوطه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز باشد.

واحدیان با تأکید بر ضرورت تقویت منابع مالی پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، لازم است اعتبارات استانی اختصاص‌یافته به باغ‌موزه افزایش یابد و سازمان برنامه و بودجه اعتبار ویژه‌ای برای تسریع در تکمیل آن در نظر بگیرد. شهرداری شهرکرد نیز طی سال‌های گذشته هر سال بخشی از بودجه خود را به این مجموعه اختصاص داده و با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، تأمین اعتبار و اجرای اقدامات عمرانی را دنبال کرده است.

وی تأکید کرد: تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس می‌تواند زمینه بهره‌مندی شهروندان و مردم استان از این ظرفیت فرهنگی و تاریخی را فراهم کند و ضروری است با تأمین منابع موردنیاز و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه سرعت بگیرد.

باغ‌موزه دفاع مقدس نباید به ساختمانی بزرگ و خالی محدود بماند

اکبر ترکی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس استان، گفت: موزه نمی‌تواند صرفاً یک ساختمان بزرگ و خالی باشد، بلکه باید مجموعه‌ای از آثار، اسناد، روایت‌ها و محتوای تاریخی را در خود جای دهد تا مخاطب با ورود به آن بتواند با تاریخ، فرهنگ و حوادث یک دوره ارتباط برقرار کند.

وی با بیان اینکه تکمیل فضای فیزیکی به‌تنهایی برای تحقق اهداف فرهنگی این مجموعه کافی نیست، افزود: باغ‌موزه دفاع مقدس باید به فضایی تبدیل شود که بازدیدکنندگان بتوانند از طریق آثار و روایت‌های مستند، با جلوه‌های ایثار و فداکاری رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند. تحقق این هدف نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های عمرانی، آماده‌سازی محوطه و تأمین محتوای متناسب با مأموریت موزه است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به روند تکمیل پروژه اظهار کرد: اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، تکمیل همه بخش‌های مجموعه ممکن است زمان‌بر شود؛ ازاین‌رو، لازم است موضوع با جدیت بیشتری از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول پیگیری شود تا اعتبارات و همکاری‌های موردنیاز برای پیشبرد پروژه فراهم شود.

ترکی ادامه داد: طولانی‌شدن روند تکمیل باغ‌موزه، ضرورت توجه بیشتر به این مجموعه را نشان می‌دهد؛ چراکه هدف از ایجاد آن، صرفاً احداث یک سازه عمرانی نیست، بلکه فراهم‌کردن بستری برای معرفی تاریخ دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده است. از این منظر، تأمین منابع موردنیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در تسریع روند تکمیل بخش‌های باقی‌مانده مؤثر باشد.

وی با تأکید بر جایگاه فرهنگی باغ‌موزه دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: این مجموعه نباید صرفاً یک پروژه اداری تلقی شود، بلکه ظرفیتی فرهنگی برای شهرکرد و سراسر استان است و باید به‌گونه‌ای تکمیل شود که امکان استفاده مؤثر از آن برای گروه‌های مختلف مردم فراهم باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال‌وبختیاری افزود: دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان از جمله مخاطبانی هستند که می‌توانند از ظرفیت چنین مجموعه‌ای برای آشنایی با تاریخ دفاع مقدس بهره‌مند شوند. ارائه روایت‌های مستند و محتوای مناسب در کنار فراهم‌بودن شرایط بازدید، می‌تواند زمینه ارتباط بهتر نسل جدید با رویدادهای تاریخی و فرهنگ ایثار و مقاومت را فراهم کند.

ترکی خاطرنشان کرد: تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس باید با نگاهی جامع دنبال شود؛ به این معنا که در کنار تکمیل فضای فیزیکی و محوطه‌سازی، آماده‌سازی آثار و محتوای موزه نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضروری است دستگاه‌های مسئول با پیگیری مستمر و تأمین همکاری‌های لازم، زمینه تکمیل این مجموعه و بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت فرهنگی و تاریخی آن را فراهم کنند.

طولانی‌شدن تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد پذیرفتنی نیست

ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس چهارمحال‌وبختیاری، گفت: با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی این مجموعه و نقش مردم استان در دوران هشت سال دفاع مقدس، شایسته نیست پروژه‌ای با چنین اهمیتی به‌دلیل کمبود اعتبارات و ضعف در هماهنگی دستگاه‌ها، برای مدت طولانی به‌صورت نیمه‌تمام باقی بماند و مردم از ظرفیت‌های آن محروم شوند.

وی با اشاره به رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در صیانت از تاریخ این دوران و جلوگیری از فراموشی جلوه‌های ایثار و فداکاری رزمندگان افزود: آشنایی نسل نوجوان و جوان با حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان و نقش آنان در دفاع از تمامیت ارضی کشور، ضرورتی فرهنگی است و توسعه فضاهایی مانند باغ‌موزه دفاع مقدس می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: مدیریت شهری نیز در چارچوب مسئولیت‌های فرهنگی خود، پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و توسعه فضاهای مرتبط با تاریخ دفاع مقدس را مورد توجه قرار داده است. با همین رویکرد، شهرداری و شورای اسلامی شهر طی سال‌های گذشته برای احداث و تکمیل این مجموعه همکاری کرده‌اند، اما با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان بخش‌هایی از پروژه، به‌ویژه در زمینه فضاسازی محیطی و تأمین امکانات و تجهیزات، نیازمند تکمیل است.

ایزدی با اشاره به کمک‌های مالی مدیریت شهری به این پروژه اظهار کرد: شهرداری شهرکرد طی سال‌های گذشته تاکنون حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان برای احداث و تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس اختصاص داده است؛ با این حال، این میزان اعتبار برای تأمین همه نیازهای مجموعه کافی نیست و با توجه به شرایط مالی شهرداری و رکود ساخت‌وساز در شهر، تکمیل پروژه به حمایت و مشارکت بیشتر سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی تصریح کرد: تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس نباید صرفاً به‌عنوان وظیفه یک دستگاه یا سازمان در نظر گرفته شود، بلکه این مجموعه ظرفیتی فرهنگی و تاریخی متعلق به مردم استان است و تحقق اهداف آن به همکاری مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط نیاز دارد. در این مسیر، تأمین اعتبارات استانی و ملی و تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها می‌تواند به رفع موانع و تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده کمک کند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به نقش استان چهارمحال‌وبختیاری در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این استان بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است و حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، متناسب با این پیشینه تاریخی، اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو، ضروری است تکمیل و تجهیز باغ‌موزه با جدیت دنبال شود تا این مجموعه بتواند در معرفی فداکاری‌های شهدا و رزمندگان و آشنایی نسل‌های جدید با تاریخ دفاع مقدس نقش‌آفرینی کند.

ایزدی بر تداوم پیگیری‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری برای تکمیل این مجموعه تأکید کرد و گفت: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی، موانع موجود برطرف شود تا زمینه بهره‌برداری از باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد و استفاده شهروندان از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی آن فراهم شود.

اختصاص دو قطعه زمین برای توسعه باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد

عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، با تأکید بر ضرورت تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد، اظهار کرد: مردم استان در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری در دفاع از کشور ایفا کردند و پاسداشت این حماسه‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، مستلزم حفظ و معرفی شایسته آثار و اسناد این دوران است.

وی با اشاره به طولانی‌شدن روند تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس افزود: محدودیت منابع مالی از جمله عواملی بوده که اجرای این پروژه را با کندی مواجه کرده است؛ ازاین‌رو، برای پیشبرد طرح باید علاوه بر پیگیری تأمین اعتبارات، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده و هماهنگی لازم میان مجموعه‌های مسئول ایجاد شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ضرورت توسعه محوطه باغ‌موزه تصریح کرد: در این زمینه مقرر شده است اداره‌کل راه و شهرسازی استان ظرف یک ماه آینده، با هماهنگی استانداری، دو قطعه زمین را از محل سهم شهرداری شناسایی کند تا زمینه لازم برای توسعه فضای این مجموعه فراهم شود.

ارژنگ ادامه داد: شناسایی این زمین‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا مراحل بعدی توسعه باغ‌موزه با سرعت بیشتری پیگیری شود. همچنین مقرر شده است هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برای کمک به تأمین اعتبار و تسریع در روند اجرای پروژه در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این مجموعه فرهنگی و تاریخی گفت: پیگیری منابع مالی و رفع موانع اجرایی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده به نتیجه برسد و روند تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد شتاب بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اهمیت این مجموعه در ثبت و انتقال میراث دفاع مقدس، بر ضرورت پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند زمینه توسعه محوطه و پیشرفت مراحل باقی‌مانده این پروژه را فراهم کند.

به گزارش مهر تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس شهرکرد، پس از سال‌ها انتظار، همچنان به تأمین اعتبار، تکمیل محوطه و آماده‌سازی محتوای موزه وابسته است. اگرچه مسئولان از هزینه‌کردها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها و تصمیم‌هایی برای توسعه مجموعه سخن می‌گویند، اما آنچه اهمیت دارد، تبدیل این وعده‌ها به اقدام عملی و تعیین زمان‌بندی روشن برای بهره‌برداری است؛ تا باغ‌موزه دفاع مقدس از یک پروژه نیمه‌تمام به فضایی پویا برای روایت تاریخ، پاسداشت ایثار و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تبدیل شود.