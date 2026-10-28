اختتامیه مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا صبح چهارشنبه با حضور ۷۰۰ نفر از کارکنان و خانواده‌های مجموعه انتظامی کشور در استان مازندران آغاز شد.

حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد قرآنی اظهار کرد: ترویج و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی و معارف اهل‌بیت(ع)، توسعه انس با قرآن کریم در میان کارکنان و خانواده‌های آنان و نهادینه‌سازی آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی از مهم‌ترین اهداف این مسابقات است.

وی با بیان اینکه این دوره از رقابت‌ها با میزبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران و همکاری اداره کل قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار شد، افزود: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در میان کارکنان و خانواده‌های مجموعه انتظامی کشور فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی ادامه داد: تقویت بنیان خانواده، ایجاد زمینه مشارکت همسران و فرزندان کارکنان در فعالیت‌های قرآنی، شناسایی و پرورش قاریان و حافظان و ارتقای اخلاق و معنویت سازمانی از دیگر اهداف برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران درباره رشته‌های این دوره از مسابقات نیز گفت: رقابت‌ها در رشته‌های متنوع قرآنی و معارفی برگزار می‌شود و توانمندی شرکت‌کنندگان در زمینه قرائت، حفظ، فهم و تدبر در قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و مناجات‌خوانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی افزود: تنوع رشته‌ها زمینه حضور علاقه‌مندان با استعدادها و توانمندی‌های مختلف را فراهم می‌کند و فرصتی برای رشد و شکوفایی ظرفیت‌های قرآنی شرکت‌کنندگان به وجود می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به برنامه اختتامیه این رویداد اظهار کرد: قرائت پیام حضرت آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، از مراجع عالی‌قدر تقلید شیعه، از بخش‌های مهم و معنوی آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خواهران شاغل فراجا است.