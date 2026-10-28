قم در آستانه ناپایداری جوی؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان قم از امروز چهارشنبه ۶ آبان تا شنبه ۹ آبان با تغییراتی در میزان ابرناکی، وزش باد و احتمال بارندگی همراه خواهد بود و روند کاهش دما تا روز پنج‌شنبه ادامه می‌یابد.



وی افزود: روز چهارشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ادامه روز به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی روز چهارشنبه بیان کرد: کمینه دمای هوای شهر قم در این روز ۱۲ درجه و بیشینه دما ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان ادامه داد: جهت وزش باد در روز چهارشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود.



وی با تشریح شرایط جوی روز پنج‌شنبه گفت: در این روز آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد وجود دارد.



بارش‌های پراکنده در برخی مناطق قم



کارشناس هواشناسی قم عنوان کرد: سرعت وزش باد در روز پنج‌شنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و جهت آن شرقی پیش‌بینی شده است و بیشینه دمای شهر قم به ۲۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی این روز افزود: کمینه دمای شهر قم در روز پنجشنبه ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است و روند کاهشی دما که از روزهای قبل آغاز شده تا این روز ادامه خواهد داشت.



وی درباره تغییرات جوی پس از روز پنجشنبه اظهار کرد: از ساعات پایانی این روز به‌تدریج از میزان ابرها کاسته می‌شود و شرایط آسمان به سمت صاف‌تر شدن پیش می‌رود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: روز جمعه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما از اواخر وقت افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط احتمال رگبار باران و وزش باد وجود دارد.



ترابیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز شنبه گفت: آسمان استان در این روز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات رگبار باران و وزش باد رخ خواهد داد.



پلنگ‌دره خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین نقطه استان بود



وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی پلنگ‌دره با ثبت دمای ۷.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرد و جمکران نیز با دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را به خود اختصاص داد.