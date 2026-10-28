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۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۵

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در مرند

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر مرند- تبریز به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مارک خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد.

سرهنگ اسدیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6992259

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