به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان آغاز شده و آزادکاران ایران از فردا (پنج‌شنبه) هفتم آبان‌ماه مسابقات خود را شروع می‌کنند.

در روز نخست، مسابقات مقدماتی و نیمه‌نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد و دو چهره مطرح کشتی ایران نیز در همین روز به میدان می‌روند.

رحمان عموزاد که دو عنوان قهرمانی جهان و یک مدال نقره المپیک را در کارنامه دارد، در وزن ۶۵ کیلوگرم برای رسیدن به مدال تلاش می‌کند.

در آن طرف میدان، حسن یزدانی این بار در وزن ۹۷ کیلوگرم محک جدی پیش رو دارد؛ وزنی که رقابت در آن با حضور چند قهرمان سرشناس جهان و المپیک دنبال می‌شود.

عبدالرشید سعدالله‌اف روس، معروف به تانک روس، کایل اسنایدر آمریکایی و احمد تاج‌الدین‌اف بحرینی از جمله مدعیان مطرح این وزن هستند.

آرش یوشیدا، کشتی‌گیر دو رگه ایرانی و ژاپنی هم از دیگر مدعیان این وزن به حساب می‌آید. یزدانی برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت و باید خود را برای سرشاخ شدن با مدعیان این وزن آماده کند.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران با هدایت پژمان درستکار به شرح زیر است: میلاد والی‌زاده در ۵۷، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱، رحمان عموزاد در ۶۵، سینا خلیلی در ۷۰، امیرمحمد یزدانی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسم‌پور در ۸۶، امیرحسین فیروزپور در ۹۲، حسن یزدانی در ۹۷ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم.

برنامه کامل رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ آبان‌ماه:

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه:

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (رحمان عموزاد و حسن یزدانی)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان‌ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد (احمد محمدنژاد جوان، سینا خلیلی، کامران قاسم‌پور و امیرحسین زارع)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان‌ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد (میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد