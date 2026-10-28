خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ تحول و خیزش عمیق یا «بعثت مردمی» ملت ایران در نفی و تبری از استکبار و صهیونیسم جهانی و توسل و تولی به نظام اسلامی، مهم‌ترین و عالی‌ترین رخداد اجتماعی و تمدنی در جنگ رمضان بود. ملت ایران طبق پیش‌بینی‌ امام شهیدمان، با مشاهده هجمه‌های وحشیانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی به پاخاستند.

این خیزش مردمی بی‌نظیر در تاریخ، جلوه‌های باشکوه و در عین حال جدیدی از ظرفیت عظیم مردمی را به نمایش گذاشت. همان سرمایه‌ای که امام راحل (ره) و امام شهیدمان همواره به آن می‌بالیدند و ملت مسلمان ایران را بهترین امت اسلامی از زمان پیامبر (ص) تا کنون معرفی می‌کردند. امروز نیز رهبر انقلاب در پیام‌هایشان بارها بر حفظ و حراست از سرمایه مردمی تأکید دارند.

جنگ و تجاوز علیه کشورمان ابعاد تازه‌ای از سرمایه عظیم ملت ایران را آشکار ساخت و در این بالغ بر هشت ماه دیدیم که این ملت مبعوث در خون‌خواهی امام شهید و لبیک‌گویی به امام سوم انقلاب حتی یک شب هم سنگر خیابان را خالی نگذاشتند و در هر شرایطی چه در زمان بمباران‌های بی‌امان دشمن جنایتکار و چه پس از آن، در خیابان‌ها ماندند.

ماجرا به همینجا ختم نشد بلکه مردم از اقشار مختلف اعم از هیئات مذهبی، هیئات دانشجویی و دانش‌آموزی، حوزه‌های علمیه، بانوان، نهادهای فرهنگی و ... علاوه بر حضور در خیابان، تمام ظرفیت‌ها را برای برپایی موکب‌ها و خدمت‌رسانی به مردم پای کار آوردند و برخی از این مواکب از بدو جنگ تحمیلی سوم تا کنون حتی یک شب هم تعطیل نشد.

موکب هیئت «از فاطمیه تا ظهور» شهرکرد یکی از این موکب‌هاست که به همت جمعی از بانوان دغدغه‌مند فرهنگی و فعالان مردمی فعالیت خود را از نهم اسفندماه در خیابان کاشانی، بلوار دانش‌آموز آغاز کرد و با کمک مردم بتدریج گسترش داد و تا امروز همچنان به فعالیت می‌پردازد. برای آشنایی بیشتر با جهاد خدمت‌رسانی هشت ماهه در موکب از فاطمیه تا ظهور شهرکرد گفتگویی با یکی از دست‌اندرکاران داشتیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

اهمیت سنگر خیابان، کمتر از میدان نظامی و دفاعی نیست

سیده فریده موسوی، فعال فرهنگی و اجتماعی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نوجوانان و جوانان امروز جنگ هشت ساله را ندیدند و تجربه نکردند، اظهار کرد: هر آنچه از رشادت‌ها و ایثار و حماسه مردم و رزمندگان دفاع مقدس می‌دانیم از طریق نوشته‌ها و گفته‌ها و خاطرات رزمندگان دریافت کردیم.

فعال فرهنگی و اجتماعی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جنگ تحمیلی دوم و سوم تجربه متفاوتی برای نسل نوجوان و جوان امروز بود، ادامه داد: خط مقدم جنگ هشت ساله خاکریزهای محدود و مشخصی بود که رزمندگان ما حضور می‌یافتند و از آب و خاکشان دفاع می‌کردند. امروز اما کوچه و خیابان‌ها در تمام شهرها و روستاهای ما خط مقدم مبارزه با دشمنان متخاصم است.

موسوی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان و فرماندهان نظامی کشورمان قائلند که ارزش و اهمیت حضور ملت مبعوث در سنگر خیابان، کمتر از میدان نظامی و دفاعی نیست.

وی با اشاره به اینکه هیئت از فاطمیه تا ظهور شهرکرد حدود پنج سال قبل فعالیت خود را آغاز کرد و در مناسبت‌های مختلف به برپایی موکب در نقاط مختلف شهر پرداخته است، اظهار کرد: در مناسبت‌های خاص ملی و مذهبی همچون محرم و اربعین با برپایی موکب و میزبانی از مردم، برنامه‌های فرهنگی را در دستور کار قرار دادیم.

برپایی موکب در لبیک به امر رهبری مبنی بر تقویت خیابان

موسوی با ذکر اینکه موکب از فاطمیه تا ظهور از بدو جنگ رمضان و شهادت قائد امت و شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفندماه هر شب در خیابان کاشانی جدید شهرکرد دایر بوده است، ادامه داد: مبنای تداوم و گسترش فعالیت این موکب، امر رهبر انقلاب است که بر حضور ملت مبعوث‌ در سنگر خیابان تأکید و توصیه کردند. این موکب هر شب بعد از تجمعات مردمی دایر است و بالغ بر ۳۰ عنوان خدمت فرهنگی به عموم مردم دارد.

وی در خصوص مخاطبان این موکب، یادآور شد: مخاطبان ما در رده‌های سنی مختلف از این برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند می‌شوند و این موکب یک مجموعه خانوادگی است که برای همه اقشار و سلایق برنامه دارد.

موسوی با بیان اینکه قریب به ۱۰۰ نفر از نوجوان و جوان تا بزرگسال در این موکب افتخار خادمی دارند، گفت: چندین گروه از خادمان از جمله خادمان نوجوان، خادمان جوان و خادمان خانوادگی در این موکب حضور دارند و در خدمت‌رسانی به مردم یاری می‌کنند.

این بانوی فعال فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: موکب از فاطمیه تا ظهور چندین غرفه از جمله غرفه کودک و نوجوان، خانواده، فرهنگی، رسانه، چایخانه، آشپزخانه و پشتیبانی دارد که همه فعالیت‌های این غرفه‌ها از صفر تا صد به صورت مردمی و با کمک خیران و نذورات مردمی اداره می‌شود.

خدمت‌رسانی نوجوانان و جوانان در موکب از فاطمیه تا ظهور

وی تصریح کرد: در کنار ویژه‌برنامه‌های مناسبتی و نیز آیین‌های ویژه و نمادین شهادت امام شهیدمان، فعالیت گروه راویان ظهور، اجرای نمایش‌های خیابانی مناسبتی با همت نوجوانان موکب، برنامه‌های آموزشی و سرگرمی ویژه کودکان، برپایی کرسی‌های آزاداندیشی، سخنرانی‌ها و نشست‌های تبیینی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، برپایی نماز استغاثه، محافل دعا و مناجات، تلاوت قرآن و ... را در دستور کار داشتیم که این حضورمان در میدان همچنان ادامه دارد.

موسوی با تأکید بر شرایط خاص و سرنوشت‌ساز کشورمان و ضرورت حضور مردم در صحنه، گفت: حضور مردم در خیابان باعث شد امکان تحرکات عناصر ضدانقلاب به صفر برسد لذا تداوم فعالیت موکب و حتی گسترش غرفه‌ها و دامنه فعالیت آن را در دستور کار قرار دادیم. این موکب درواقع ابعاد مختلفی را توأمان پیش می‌برد یعنی هم یک کار امنیتی است و هم فرصتی برای خودسازی به شمار می‌رود و البته ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نیز دارد.

وی با تأکید بر اینکه ما جلوه‌های بعثت مردمی را هر شب در این موکب می‌بینیم، گفت: عموم مردم با ظاهر و تفکرات مختلف در سنین گوناگون در خیابان کاشانی و در این موکب حضور می‌یابند و حقیقتاً این را از کرامت و برکت امام شهید انقلاب و شهدای والامقام می‌دانیم.

موسوی گفت: ولی فقیه جامعه از مردم خواستند که جمعیت خیابان سه برابر شود و مأموریت ما این است که امر ولی روی زمین نماند و تا می‌توانیم راهکارهای عملیاتی تقویت خیابان را عملیاتی سازیم.