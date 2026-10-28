آمادگی بیمارستان رازی برای ارائه خدمات تخصصی به کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، و در راستای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سید ناصر عمادی، رئیس بیمارستان پوست رازی و پزشک بدون مرز دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی دو روز در شهرستان میناب حضور یافت و ضمن عیادت و معاینه کودکان آسیب‌ دیده از حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه، اقدامات و راهکارهای درمانی مورد نیاز برای پیگیری و تسریع روند درمان آنان را بررسی و به اطلاع مسئولان و متولیان مربوط رساند.

رئیس بیمارستان پوست رازی، ۵۵ نفر از کودکان مجروح و آسیب‌دیده بازمانده از این حادثه را که دچار سوختگی در نواحی مختلف بدن شده بودند، معاینه کرد.

هدف از این بررسی‌ها، ارزیابی شدت و نوع آسیب‌های پوستی، شناسایی عوارض باقی‌مانده و تعیین اقدامات درمانی تخصصی موردنیاز برای تسریع روند بهبودی و کاهش عوارض بلندمدت بود.

ضرورت تسریع در درمان سوختگی‌ها و جوشگاه‌های گسترده

رئیس بیمارستان پوست رازی در گزارش خود، با اشاره به وجود سوختگی‌های عمیق، از جمله سوختگی‌های درجه سه، و شکل‌گیری جوشگاه‌های گسترده و برجسته در شماری از کودکان، به‌ویژه در نواحی دست‌ها، صورت و اندام‌های تحتانی، بر ضرورت پیگیری و تداوم درمان‌های تخصصی تأکید کرد. به گفته وی، با وجود تلاش‌های درمانی ارزشمند انجام‌شده برای مجروحان، همچنان تعدادی از کودکان به مداخلات تخصصی فوری و مستمر متخصصان پوست و جراحان پلاستیک و ترمیمی نیاز دارند.

عمادی با تأکید بر اهمیت درمان به‌موقع جوشگاه‌های وسیع و بدشکلی‌های ناشی از سوختگی، به‌ویژه در کودکان ۶ تا ۱۲ سال، خاطرنشان کرد که تأخیر در درمان و باقی ماندن عوارض ظاهری و عملکردی می‌تواند در سال‌های آینده و دوران جوانی، علاوه بر مشکلات جسمی، پیامدهای روحی و اجتماعی قابل‌توجهی برای کودکان و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

وی افزود: رسیدگی به‌موقع به این عوارض، افزون بر کمک به بهبود وضعیت جسمی و عملکردی کودکان، می‌تواند از تشدید آسیب‌های روانی و اجتماعی در آینده جلوگیری کند و از تحمیل هزینه‌های بیشتر درمانی و حمایتی به خانواده‌ها و جامعه بکاهد.

آمادگی بیمارستان پوست رازی برای مشارکت در روند درمان

رئیس بیمارستان پوست رازی با اشاره به تأکید دکتر سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت انجام اقدامات درمانی لازم برای کودکان آسیب‌دیده میناب در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از آمادگی این بیمارستان برای مشارکت در روند درمان تخصصی آنان خبر داد.

بر این اساس، بیمارستان پوست رازی آمادگی دارد با همراهی متخصصان پوست، دستیاران تخصصی و جراحان پلاستیک و ترمیمی، خدمات موردنیاز مجروحان را در بیمارستان رازی ارائه کند. همچنین گروه پزشکان جهادی بیمارستان اعلام آمادگی کرده است تا با هماهنگی مسئولان و متولیان استان هرمزگان و شهرستان میناب، برای چند روز در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب حضور یابد و در زمینه درمان سوختگی‌ها و جوشگاه‌های ناشی از این حادثه به مجروحان خدمت‌رسانی کند.

این اعلام آمادگی با هدف تسهیل دسترسی کودکان آسیب‌دیده به خدمات تخصصی، تداوم مراقبت‌های درمانی و فراهم کردن زمینه کاهش عوارض جسمی و پیامدهای بلندمدت سوختگی‌ها صورت گرفته است.