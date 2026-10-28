به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کنگره ملی شهدای هنرمند، اعضای مرکزی دومین کنگره ملی شهدای هنرمند طی احکام جداگانه‌ای از طرف رئیس سازمان بسیج مستضعفین معرفی شدند.

سسدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و محمد مهدی دادمان به عنوان قائم مقام شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند منصوب شدند.

همچنین، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور به عنوان دبیر کل و مهدوی نقویان به عنوان دبیر اجرایی کنگره معرفی شدند.

بر این اساس، مهدی محمدی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان جانشین وزیر در امور کنگره و محمد جواد کهندل‌پور به عنوان مسئول دبیرخانه کنگره، حمیدرضا هراسانی به عنوان جانشین دبیر کل و محمد حسین کریمی‌پور به عنوان دستیار ویژه دبیر کل دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند منصوب شدند.

این کنگره از مرداد ۱۴۰۵ کار خود را آغاز کرده است و تا بهمن ادامه خواهد داشت.