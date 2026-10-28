تصادف دو دستگاه پراید در کاشان؛ راننده محبوس از خودرو رهاسازی شد

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه تصادف دو خودرو پراید در کاشان اظهار کرد: ساعت ۸:۵۳ روز چهارشنبه، وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید در خیابان امام خمینی کاشان به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و در پی آن، دو تیم امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این حادثه، هر دو راننده خودروها مصدوم شدند و راننده خانم به دلیل شدت برخورد، داخل خودرو محبوس شده بود که آتش‌نشانان با انجام عملیات فنی، وی را از خودرو رهاسازی کردند.

سخنگوی سازمان کاشان تصریح کرد: پس از انجام عملیات امداد و نجات، هر دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر حرکت و حفظ فاصله ایمن، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.