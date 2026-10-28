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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

تصادف دو دستگاه پراید در کاشان؛ راننده محبوس از خودرو رهاسازی شد

تصادف دو دستگاه پراید در کاشان؛ راننده محبوس از خودرو رهاسازی شد

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان از وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید و مصدومیت دو نفر در این حادثه خبر داد.

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه تصادف دو خودرو پراید در کاشان اظهار کرد: ساعت ۸:۵۳ روز چهارشنبه، وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید در خیابان امام خمینی کاشان به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و در پی آن، دو تیم امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این حادثه، هر دو راننده خودروها مصدوم شدند و راننده خانم به دلیل شدت برخورد، داخل خودرو محبوس شده بود که آتش‌نشانان با انجام عملیات فنی، وی را از خودرو رهاسازی کردند.

سخنگوی سازمان کاشان تصریح کرد: پس از انجام عملیات امداد و نجات، هر دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر حرکت و حفظ فاصله ایمن، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

کد مطلب 6992275

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