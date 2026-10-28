به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بعد از شمارش بیش از ۵۰ درصد از آراء اردوگاه نتانیاهو ۵۶ کرسی و اردوگاه آیزنکوت رقیب وی ۴۹ کرسی را به دست آورده اند.

پیشتر شمارش ۴۲ درصد از آراء نشان می داد حزب لیکود ۵۷ کرسی و حزب آیزنکوت ۴۷ کرسی را به دست آورده اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که بعد از شمارش ۴۸ درصد از آراء لیست احزاب عربی به ۱۵ کرسی دست پیدا کرده است.

تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی به ۶۱ کرسی نیاز دارد که با ائتلاف میان جریان های سیاسی محقق می شود.