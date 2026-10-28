به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران HiNext۲۰۲۶ با حضور دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، دکتر سعید سرکار سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، دکتر محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، جمعی از مسئولان وزارت بهداشت، جمعی از فعالان حوزه سلامت و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در محل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.

توسعه یک سند همکاری هدفمند میان صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بیمه سلامت ایران

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن تقدیر از پیشگامی سازمان بیمه سلامت ایران در طراحی و برگزاری نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران HiNext۲۰۲۶ گفت: ضرورت دارد تعامل چندجانبه‌ای در زیست‌بوم سلامت کشور ایجاد شود. از مسیر این تعامل چندجانبه می‌توانیم به نظام حل مسئله در بخش سلامت و درمان کشور کمک کنیم. در کنار بیش از ۴۵ میلیون نفر از مردم که از خدمات این بیمه استفاده می‌کنند، شرکت‌های تولیدکننده دارو و بخش زیادی از اقتصاد کشور با این حوزه در ارتباط هستند.

نوراله‌زاده تاکید کرد: چالش‌های مختلفی در حوزه سلامت در کشور وجود دارد؛ از جمله با افزایش هزینه‌های درمان روبرو هستیم و نیازمند تحولی در مدیریت هزینه‌ها هستیم و از مسیر فناوری می‌توانیم به مدیریت هزینه‌ها در این حوزه کمک کنیم. در کنار مدیرت هزینه‌ها می‌توانیم از ظرفیت فناوری و نوآوری برای افزایش بهره‌وری نیز کمک بگیریم. نیازمندی‌های سازمان بیمه سلامت ایران در سراسر کشور شناسایی و احصا شده‌اند و با تصمیم هوشمندانه این سازمان، سندباکس برای سنجش آنها ایجاد شده است. ظرفیت‌های زیادی در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کشور وجود دارد و ضرورت دارد پیوندی میان این شرکت‌ها و سازمان بیمه سلامت ایران شکل بگیرد تا نیازمندی‌های این سازمان از مسیر این شرکت‌ها و فناوری و نوآوری حل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال شکل‌دهی و توسعه همکاری راهبردی با سازمان بیمه سلامت ایران هستیم. تلاش می‌کنیم از حمایت‌های موردی عبور کرده و به یک سند همکاری هدفمند برسیم و در تعامل و همکاری مشترک با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و سازمان بیمه سلامت ایران، پیوند میان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کشور و این سازمان را برای کمک به حل مسائل این حوزه ایجاد کنیم. این همکاری راهبردی با سازمان بیمه سلامت ایران با چند هدف از جمله شناسایی منابع مالی، تامین مالی راهکارهای نوآورانه در حوزه سلامت، کمک به ارتقای بهره‌وری منابع و بهبود مدیریت هزینه‌ها اجرایی خواهد شد. شکل‌دهی سندباکس (محیط آزمون) توسط این سازمان نیز اقدام بسیار هوشمندانه‌ای است که زمینه مناسبی برای سنجش و آزمون ایجاد می‌کند.

نوراله‌زاده افزود: قصد داریم ابزارهای مشترکی را تدوین کرده و حمایت‌های مالی را به صورت هدفمند تخصیص دهیم. براین اساس، محورهای توسعه همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بیمه سلامت ایران شامل چند محور مختلف خواهد بود. تامین مالی هوشمند پروژه‌های سلامت محور؛ توسعه سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی؛ نوآوری در کاهش هزینه‌های تمام‌شده خدمات سلامت؛ خرید راهبردی و پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تجاری‌سازی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان؛ پیشگیری و مدیریت هوشمند بیماری‌های پرهزینه، ۶ محور اصلی این همکاری مشترک و دوجانبه هستند. تجهیزات پزشکی، محصولات و خدمات دانش‌بنیان متنوعی در حوزه سلامت داریم که با استفاده از این ظرفیت می‌توانیم به کاهش هزینه‌های در بخش سلامت و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم کمک کنیم.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: نیازهای سازمان بیمه سلامت ایران احصا و شناسایی شده است و امیدواریم در همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و سازمان بیمه سلامت ایران، از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکار و حل سریع‌تر این نیازها و چالش‌ها به خوبی استفاده کنیم. یکی دیگر از پیشنهادهای ما در این زمینه، ایجاد صندوق تخصصی در حوزه نوآوری سلامت است. در این زمینه می‌توانیم با ایجاد یک کارگروه مشترک راهبردی، مدل اجرایی این صندوق را طراحی کرده و اولویت‌های مورد نظر را مشخص کنیم و در مرحله بعد وارد پروژه‌های اولویت‌دار شده و پایلوت این طرح‌ها را اجرا کرده و درصورت موفقیت، در مرحله بعد در سطح ملی اسکیل‌آپ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در راستای همکاری راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی با سازمان بیمه سلامت ایران، ابزارهای مالی و حمایتی را پیشنهاد کرده‌ایم. تسهیلات توسعه فناوری، انواع ضمیانت‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک (هم‌سرمایه‌گذاری)، حمایت از نمونه‌سازی و ارزیابی، تامین مالی عملکرد، ایجاد مرکز تخصصی نوآوری از جمله ابزارهای مالی متنوعی هستند که در اختیار داریم.

ایجاد اتصال بین علم و فناوری و سازمان بیمه سلامت ایران

دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز در سخنانی در نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران HiNext۲۰۲۶ گفت: به همت مسئولان سازمان بیمه سلامت ایران، اتصال بین علم و فناوری و این سازمان شکل گرفته است. سازمان‌های بزرگ باید دانش‌بنیان شوند تا بتوانیم به سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از GDP دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اهمیت ورود فناوری و نوآوری به بخش‌های مختلف گفت: سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی توانسته است اتصال بین علم و فناوری و بیمه سلامت را شکل دهد و رویدادی را طراحی و اجرا کرده است که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در آن حضور پررنگی دارند. در این رویداد تلاش شده است که برای چالش‌های شناسایی‌شده سازمان بیمه سلامت ایران، پاسخ‌های فناورانه ارائه شوند.

قانعی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) همواره تاکید داشتند که «العلم سلطان». خاصیت علم و فناوری این است که از مسیر نفوذ علم، بزرگترین مشکلات قابل حل هستند. کاهش هزینه‌ها، افزایش میزان رضایت مردم، افزایش رضایت حکمرانی در حوزه سلامت با نفوذ علم و فناوری قابل دستیابی است.

از مسیر هم‌سرمایه‌گذاری با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان بیمه سلامت ایران و دانشگاه‌ها، می‌توانیم مدل موفقی از صنعت بیمه را طراحی و به اجرا بگذاریم. ایجاد سندباکس تخصصی بیمه سلامت و شتابدهنده فناوری اطلاعات سلامت پاسارگاد، دو اقدام مثبت سازمان بیمه سلامت ایران در این حوزه محسوب می‌شوند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بیمه سلامت ایران

همزمان با برگزاری نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران HiNext۲۰۲۶، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بیمه سلامت ایران در راستای اهداف اقتصاد دانش‌بنیان سلامت و افزایش ضریب نفوذ بیمه سلامت کشور منعقد شد.

این تفاهم‌نامه به امضای دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران رسید.

بهره‌گیری از قابلیت‌های مالی و اجرایی طرفین در راستای اهداف اقتصاد دانش‌بنیان سلامت و افزایش ضریب نفوذ بیمه سلامت کشور با رویکرد تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت این شرکت‌ها در کاهش هزینه‌های مرتبط با بیماری‌ها از مسیر برگزاری رویدادهای فناورانه و نمایشگاهی، احصا و اعلام نیازهای فناورانه، برگزاری فراخوان و حمایت از تیم‌های فناور، ایجاد درگاه سندباکس، توسعه پلتفرم دیجیتال و هوشمندسازی خدمات، تامین مالی پروژه‌های فناورانه، موضوع این تفاهم‌نامه دو جانبه است.

برگزاری نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه سلامت و درمان و بازدید مسئولان از این دستاوردها، همچنین ارائه ۸ کلان‌چالش شناسایی‌شده سازمان بیمه سلامت ایران با حضور پژوهشگران، متخصصان و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با هدف ارائه راهکارهای مناسب حل این چالش‌ها، از دیگر برنامه‌های نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران HiNext۲۰۲۶ بود.