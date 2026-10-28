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۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۹

ورود دیوان محاسبات به تهاتر غیرقانونی ۱۱ همتی تیپیکو و شرکت پخش البرز

ورود دیوان محاسبات به تهاتر غیرقانونی ۱۱ همتی تیپیکو و شرکت پخش البرز

دیوان محاسبات کشور به تهاتر غیرقانونی ۱۱ همتی تیپیکو و شرکت پخش البرز با دانشگاه‌های علوم پزشکی ورود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، تهاتر مطالبات گروه سرمایه‌گذاری تأمین (تیپیکو) و شرکت پخش البرز با دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اوراق گام و تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی، بدون اخذ مجوزهای قانونی و برخلاف مفاد ماده (۳) قانون الزامات قوانین بودجه سنواتی صورت گرفته است.

این نهاد نظارتی ضمن مکاتبه با مدیران ذی‌ربط دستگاه اجرایی درخصوص ابهامات مطرح‌شده، بر رعایت الزامات قانونی و اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی تأکید کرده و پیگیری‌های قانونی لازم را به‌منظور بررسی ابعاد مالی و حقوقی تهاترهای صورت‌گرفته و صیانت از انضباط مالی و بودجه‌ای در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 6992280
زهرا علیدادی

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