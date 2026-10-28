به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر اداره مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه گفت ناتو روزبه‌روز فعالیت نظامی خود را در منطقه بالتیک افزایش می‌دهد و رزمایش‌های بیشتری در این منطقه برگزار می‌کند.

وی با اشاره به افزایش حضور نظامی این ائتلاف در منطقه بالتیک اظهار داشت اتحادیه اروپا نیز در تلاش‌ها برای نظامی‌سازی این منطقه از ناتو عقب نمانده و با اقدامات خود، شرایط منطقه را پیچیده‌تر می‌کند.

این دیپلمات روس با اشاره به برگزاری عملیات «نگهبان بالتیک» و تداوم رزمایش‌های ناتو و کشورهای عضو آن درباره تبعات برگزاری این رزمایش ها هشدار داد.

منطقه دریای بالتیک در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های تنش میان روسیه و کشورهای عضو ناتو تبدیل شده است. کشورهای غربی بر تقویت امنیت و حضور نظامی خود در این منطقه تأکید دارند. در مقابل، مقامات روسیه افزایش فعالیت‌های نظامی ناتو را تهدیدی علیه امنیت منطقه ارزیابی می‌کنند.