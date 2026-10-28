آمادگی نیروهای پرستاری برای مواجهه با شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به موقعیت حادثه‌خیز ایران و تجربه حوادث و بحران‌های اخیر کشور، آمادگی مستمر نظام سلامت برای مواجهه با شرایط اضطراری را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: اگرچه ساختارهای مشخصی برای مدیریت بحران در نظام سلامت پیش‌بینی شده و نقش‌ها و مسئولیت‌ها تا حدود زیادی تعیین شده‌اند، حفظ آمادگی عملیاتی، برگزاری مستمر مانورها و ارتقای توانمندی نیروهای انسانی باید به‌صورت پیوسته دنبال شود.

وی با اشاره به حوادثی همچون انفجار بندر شهید رجایی و تجربه‌های اخیر کشور در مواجهه با شرایط بحرانی، افزود: این حوادث ضرورت آمادگی همه بخش‌های نظام سلامت، به‌ویژه گروه‌های پرستاری را بیش از پیش آشکار می‌کند. در چنین شرایطی، برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های عملی و توانمندی مدیریتی برای حضور مؤثر در صحنه بحران اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، نیروی انسانی توانمند و آماده را از ارکان اصلی مدیریت بحران در نظام سلامت برشمرد و تصریح کرد: تجربه‌های اخیر نشان داده است که آمادگی کادر سلامت، به‌ویژه پرستاران، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط دشوار دارد. ازاین‌رو، ضروری است ضمن بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، فرایندهای موجود بازنگری و تقویت شوند و آموزش‌های موردنیاز با جدیت بیشتری ادامه یابند.

عبادی با تأکید بر ضرورت سازماندهی پرستاران داوطلب خاطرنشان کرد: تشکیل و تقویت گروه‌های واکنش سریع باید به‌ عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد توجه قرار گیرد. فراخوان و سازماندهی نیروهای داوطلب، شناسایی افراد آماده خدمت و ارتقای آمادگی علمی و مهارتی آنان، از اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی نظام سلامت را در مواجهه با حوادث و بحران‌ها افزایش دهد.

وی همچنین هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست و گفت: پرستاری بخشی از مجموعه بزرگ نظام سلامت است و ایفای مؤثر نقش آن در شرایط بحرانی، مستلزم تعامل، هماهنگی و آمادگی مشترک با سایر بخش‌هاست. در این مسیر، باید از تجربه‌های موجود بهره گرفت و با انتقال دانش و تجارب، زمینه ارتقای آمادگی تیم‌های پرستاری را فراهم کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان، ضمن قدردانی از خدمات مستمر و شبانه‌روزی پرستاران کشور، ابراز امیدواری کرد با تقویت آمادگی‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، نظام سلامت بتواند در مواجهه با شرایط اضطراری، خدماتی مؤثرتر و هماهنگ‌تر ارائه دهد.