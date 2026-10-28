به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمیان، متخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، درباره وضعیت کووید، آنفلوانزا و ضرورت مراقبت از گروه‌های پرخطر اظهار کرد: اگرچه شرایط کنونی را نباید لزوماً با موج‌های شدید دوران پاندمی کرونا یکسان دانست، ویروس کووید همچنان در گردش است و موارد ابتلا و بستری ناشی از آن مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به افزایش موارد عفونت‌های تنفسی گفت: برای ارزیابی وضعیت بیماری، صرفاً نمی‌توان به درصد مثبت شدن آزمایش‌ها اکتفا کرد؛ بلکه باید شاخص‌هایی مانند تعداد بستری‌ها، روند مراجعه بیماران و میزان نیاز به مراقبت‌های ویژه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

درصد آزمایش‌های مثبت، معادل میزان ابتلا در جامعه نیست

هاشمیان با توضیح درباره آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت اظهار کرد: درصدهای گزارش‌شده، از جمله ارقام حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد، به سهم نمونه‌های مثبت از میان نمونه‌های آزمایش‌شده مربوط است و نمی‌توان آن را به‌عنوان درصد کل جمعیت مبتلا به بیماری در نظر گرفت.

به گفته وی، این آمارها مربوط به افرادی است که به دلیل داشتن علائم به مراکز درمانی مراجعه کرده و آزمایش داده‌اند؛ بنابراین، چنین اعدادی به‌تنهایی برای تعیین تعداد کل مبتلایان، میزان بستری یا مرگ‌ومیر کافی نیستند.

این متخصص مراقبت‌های ویژه تأکید کرد که برای شناخت شدت و روند بیماری باید وضعیت بیماران بستری و مواردی که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شوند، به‌صورت دقیق‌تری بررسی شود.

هاشمیان با اشاره به تغییرات ژنتیکی ویروس کرونا و ظهور سویه‌های مختلف گفت: سویه‌های جدید ممکن است از نظر قابلیت انتقال با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما انتقال‌پذیری بیشتر الزاماً به معنای افزایش شدت بیماری یا مرگ‌ومیر نیست.

وی با بیان اینکه برای ارزیابی خطر هر سویه باید ویژگی‌های آن و داده‌های مربوط به پیامدهای بالینی بررسی شود، افزود: نام و سهم سویه‌های در گردش به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان خطر آن‌ها برای جامعه باشد.

این متخصص مراقبت‌های ویژه همچنین به مشاهده موارد ابتلا به کووید در میان بیمارانی اشاره کرد که پس از اعمال جراحی با مشکلاتی مواجه شده بودند و گفت: چنین مواردی نشان می‌دهد که حضور ویروس در محیط جامعه و مراکز درمانی همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمیان با اشاره به شباهت علائم کووید و آنفلوانزا توضیح داد: گلودرد، سرفه، آبریزش و گرفتگی بینی، تب و لرز، خستگی، بدن‌درد و سردرد از جمله علائمی هستند که در عفونت‌های تنفسی دیده می‌شوند. برخی بیماران نیز ممکن است علائم گوارشی مانند تهوع و اسهال را تجربه کنند.

وی تنگی نفس را از علائم مهمی دانست که باید جدی گرفته شود و اظهار کرد: در برخی موارد، عفونت می‌تواند به درگیری ریه منجر شود و در شرایط شدیدتر، بیمار به سندرم زجر تنفسی حاد یا ARDS مبتلا شود؛ عارضه‌ای جدی که ممکن است به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز داشته باشد.

این متخصص مراقبت‌های ویژه همچنین درباره علائم هشداردهنده در سالمندان و افراد آسیب‌پذیر گفت: کاهش سطح هوشیاری، دشواری در بیدار نگه داشتن بیمار، بیدار نشدن طبیعی و کبودی لب‌ها یا تغییر رنگ غیرعادی پوست از نشانه‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند و نیازمند ارزیابی فوری پزشکی‌اند.

سالمندان و بیماران زمینه‌ای در معرض خطر بیشتری قرار دارند

هاشمیان با تأکید بر اهمیت مراقبت از افراد آسیب‌پذیر اظهار کرد: سالمندان و افرادی که به بیماری‌های زمینه‌ای، به‌ویژه بیماری‌های ریوی و کلیوی، مبتلا هستند، باید در فصل شیوع عفونت‌های تنفسی توجه بیشتری به وضعیت سلامت خود داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه دوران پاندمی کرونا گفت: درگیری کلیه‌ها می‌تواند روند درمان بیماران را پیچیده‌تر کند. همچنین، در افرادی که عملکرد کلیه آن‌ها مختل است، انتخاب دارو و تنظیم مقدار مصرف باید با دقت بیشتری انجام شود.

این متخصص مراقبت‌های ویژه، زنان باردار، بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی دریافت می‌کنند و افراد دارای برخی بیماری‌های خودایمنی و روماتیسمی را نیز از گروه‌هایی دانست که ممکن است به مراقبت‌های ویژه‌تری نیاز داشته باشند.

به گفته وی، این افراد باید در صورت بروز علائم بیماری یا مواجهه با افراد بیمار، توصیه‌های پزشکی مربوط به شرایط خود را جدی بگیرند و از تماس‌های غیرضروری در موقعیت‌های پرخطر اجتناب کنند.

هاشمیان با اشاره به هم‌زمانی گردش کووید، آنفلوانزا و دیگر عفونت‌های تنفسی در فصل سرد سال گفت: واکسیناسیون آنفلوانزا می‌تواند در کاهش خطر بیماری شدید و مرگ‌ومیر ناشی از آن نقش داشته باشد. وی همچنین به آغاز واکسیناسیون در برخی مراکز و اقداماتی برای واکسینه شدن کادر درمان اشاره کرد.

این متخصص مراقبت‌های ویژه در ادامه، استفاده متناسب از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون و پرهیز از تماس نزدیک با افراد آسیب‌پذیر هنگام داشتن علائم تنفسی را از راهکارهای مهم پیشگیری دانست.

وی تأکید کرد که منظور از توصیه به استفاده از ماسک، ایجاد نگرانی عمومی یا الزام همگانی در همه شرایط نیست؛ بلکه افراد باید متناسب با وضعیت سلامت خود، علائم بیماری و شرایط محیطی، اقدامات محافظتی لازم را انجام دهند.

هاشمیان به‌ویژه از افراد جوانی که با وجود علائمی مانند سرفه، گلودرد و آبریزش بینی در محیط‌های شلوغ حضور پیدا می‌کنند، خواست احتمال انتقال عفونت به دیگران را در نظر بگیرند و در صورت بیماری، از تماس نزدیک با سالمندان و بیماران زمینه‌ای خودداری کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن ماه‌های سرد سال گفت: انتخاب ساعات خلوت‌تر برای مراجعه به مراکز خرید، بازارها و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش تماس نزدیک با دیگران کمک کند.

هاشمیان در رادیو گفت‌وگو با توجه به هزینه‌های درمان و دارو، پیشگیری از عفونت‌های تنفسی را نیز دارای اهمیت اقتصادی دانست و تأکید کرد که افراد باید علاوه بر مراقبت از سلامت خود، از انتقال بیماری به اعضای آسیب‌پذیر خانواده و جامعه جلوگیری کنند.

این متخصص مراقبت‌های ویژه در پایان، با اشاره به تجربه بستری بیماران مبتلا به کووید در بخش مراقبت‌های ویژه، خواستار توجه بیشتر به سالمندان و بیماران زمینه‌ای شد و گفت: پیام اصلی در شرایط کنونی، رعایت اصول پیشگیری، توجه به علائم هشداردهنده و محافظت از افرادی است که در صورت ابتلا ممکن است با عوارض شدیدتری مواجه شوند.