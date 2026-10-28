به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های خراسان شمالی محمداسماعیل حاتمی اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه و با مشارکت خیرین نیکوکار، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان بجنورد، زمینه آزادی ۳۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان متنبه‌شده در سطح خراسان شمالی فراهم شد.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان افزود: بخشی از موانع مالی آزادی این زندانیان با گذشت و بخشش شکات برطرف شد که نشان‌دهنده اهمیت ترویج فرهنگ گذشت، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

سرپرست اداره‌کل زندان‌های خراسان شمالی با قدردانی از خیرین، مجموعه ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و شکات نیک‌اندیش گفت: آزادی زندانیان واجد شرایط و حمایت از بازگشت آنان به جامعه، از رویکردهای مهم مجموعه زندان‌ها در مسیر اصلاح و تربیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

حاتمی در پایان، مشارکت خیرین و همراهی شکات را گامی مؤثر در کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان دانست و بر تداوم همکاری نهادهای حمایتی و ظرفیت‌های مردمی برای فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط تأکید کرد.