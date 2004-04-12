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۲۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي آسماني نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و در برخي نقاط با بارش پراكنده باران و وزش باد را براي تهران و برخي شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان استانهاي كردستان ، همدان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، شمال خوزستان ، فارس ، تهران ، مركزي ، قم ، يزد و اصفهان نيمه ابري گاهي با افزايش ابر ، در برخي نقاط با بارش پراكنده باران و وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي كرمان ، شمال هرمزگان ، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد نيمه ابري تا تمام ابري گاهي با بارش باران ، وزش باد و رگبار و رعد  وبرق همراه خواهد بود

آسمان جنوب خراسان و شمال سيستان و بلوچستان نيمه ابري تا تمام ابري گاهي با وزش باد،  آسمان سواحل درياي عمان،  خليج فارس و جزاير قشم،  كيش ، سيري ، ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با مه رقيق صبحگاهي پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هاي امروز تهران در گرمترين ساعات به 24 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

کد مطلب 69923

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