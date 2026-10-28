به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، صبح چهارشنبه در حاشیه رزمایش «جان‌فدا» با اشاره به شکست هیمنه استکبار، اظهار کرد: راه امامین انقلاب را با قدرت ادامه خواهیم داد و منتقم خون رهبر شهید و همه شهدا خواهیم بود.

وی با اشاره به عملکرد رزمندگان در میدان‌های نبرد زمینی و هوایی افزود: رزم و دلاوری نیروهای ما در زمین و هوا، هیمنه دشمن را چنان در هم شکست که تحلیلگران به شکست دشمن اعتراف کردند.

قدردانی استاندار لرستان از نیروهای مسلح و مردم

استاندار لرستان با قدردانی از شجاعت و دلاورمردی نیروهای مسلح، از حضور و همراهی مردم نیز تقدیر کرد و گفت: به نمایندگی از خودم و اعضای شورای تأمین استان، از ملت سرافراز ایران، به‌ویژه مردم همیشه در صحنه لرستان، به‌دلیل حضور ۲۴۰ شبه آنان در پشتیبانی از رزمندگان و پیوند با رهبری تشکر می‌کنم.

شاهرخی با اشاره به حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و تجدید بیعت آنان با رهبری و نیروهای مسلح در روز برگزاری رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: مردم با حضور خود بار دیگر بر حمایتشان از رهبری و نیروهای مسلح تأکید کردند و به دشمنان پاسخ دادند.

حضور مردم لرستان در رزمایش جان‌فدا قاب ماندگار است

وی با بیان اینکه دشمن به‌دنبال شکستن تاب‌آوری مردم است، خطاب به دشمنان گفت: امروز دشمن امیدوار است تاب‌آوری مردم را بشکند، اما دشمنان خبیث، سیل جمعیت مردم لرستان در رزمایش «جان‌فدا» را ببینند.

استاندار لرستان در پایان، حضور مردم در این رزمایش را تصویری ماندگار از همراهی و ایستادگی آنان توصیف کرد و گفت: این قاب، تصویری ماندگار از مردم لرستان است.