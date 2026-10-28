درخشش بانوان ملایری در مسابقات کشوری با کسب ۲ مدال طلا و ۱ برنز

امین کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «ثمین جوکار» با حضوری قدرتمند در مسابقات قهرمانی گراپلینک کیک بوکسینگ بانوان کشور در رده سنی نوجوانان به مربیگری استاد ظهیری توانست در جدالی جذاب و نفس‌گیر مقابل حریفان کشوری خود با کسب مدال درخشان طلا این دوره از رقابت‌ها با اقتدار بر سکوی قهرمانی آن بایستد.

وی به کسب مدال برنز مسابقات ووشو بانوان کشور توسط بانوی ازناوی اشاره و ادامه داد: مسابقات قهرمانی ووشو دختران کشور سبک لوهان چوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و در این دوره از رقابتها «مرضیه قاسمی مفرد» یکی از دختران شایسته و از ورزشکاران با اخلاق روستای ازناو از توابع بخش مرکزی با هماهنگی های انجام شده از سوی هیئت روستایی و بازی‌های بومی محلی در معیت تیم ملایر در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرد و توانست با کسب مدال برنز این دوره از رقابتها بر سکوی سومی آن بایستد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به اینکه سکوی قهرمانی مسابقات بوکس دختران کشور زیر پای دختر ملایری قرار گرفت، افزود: «مهنا غلامی» با کسب مدال طلای مسابقات بوکس دختران کشور با اقتدار بر سکوی قهرمانی آن ایستاد و مجوز حضور در اردوی تیم ملی بوکس دختران خردسال کشور را دریافت کرد.

وی افزود: »مهنا غلامی» در حکمی از سوی هیئت بوکس استان همدان و منتخب از سوی مربیان و داوران این رشته ورزشی در معیت تیم استان همدان در این دوره از رقابت‌ها در رده سنی خردسالان شرکت کرد و توانست با غلبه بر حریفان کشوری خود با کسب مدال طلای این مسابقات با اقتدار بر سکوی قهرمانی آن بایستد و مجوز حضور در اردوی تیم ملی بوکس خردسالان کشور را دریافت کند.

کیانی گفت: غلامی از ورزشکاران خردسال و خوش آتیه ملایری است که تمرینات خود را زیر نظر مربی این رشته ورزشی استاد رستمی در سالن بوکس شهید حسینی استادیوم تختی انجام می دهد که نتیجه زحمات خود را برای نخستین بار با مدال طلای مسابقات کشور و دعوت به اردوی تیم ملی ببیند.