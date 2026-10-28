محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار دقیق و به‌روز جمعیتی، مبنای شناخت واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، پیش‌بینی نیازهای آینده و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و توزیع خدمات عمومی است. برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری و روستایی، مستلزم دسترسی به اطلاعات معتبر و شناخت دقیق ویژگی‌های جمعیتی است.

احمدی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا افزود: در این شیوه، با بهره‌گیری از اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته آماری، فرآیند گردآوری و تطبیق اطلاعات جمعیتی با رویکردی متفاوت از سرشماری‌های سنتی انجام می‌شود. این تحول می‌تواند زمینه ارتقای دقت اطلاعات، کاهش نیاز به مراجعه‌های حضوری و بهبود فرآیندهای آماری کشور را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت نتایج این سرشماری در سطح شهرستان تصریح کرد: شناخت دقیق جمعیت و پراکندگی آن در مناطق شهری و روستایی، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه است. اطلاعات حاصل از این طرح می‌تواند در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای، پیش‌بینی نیازهای خدماتی و هدایت مؤثرتر منابع و امکانات نقش‌آفرین باشد.

فرماندار شیروان از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک اطلاع‌رسانی درباره مراجعه مأموران سرشماری، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند و گفت: مشارکت آگاهانه مردم و ارائه اطلاعات صحیح، در افزایش اعتبار نتایج سرشماری و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای آینده شهرستان اهمیت دارد.

احمدی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی خاطرنشان کرد: مطابق اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، پیامک‌های مربوط به مراجعه حضوری مأموران سرشماری حاوی لینک نیستند؛ بنابراین شهروندان باید از ورود به لینک‌های مشکوک یا ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت نیاز، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به سرشماری را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه فرصتی برای شناخت دقیق‌تر جامعه و تقویت بنیان تصمیم‌گیری در مسیر توسعه است. هرچه اطلاعات جمعیتی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر و پاسخ‌گویی متناسب‌تر به نیازهای مردم نیز افزایش خواهد یافت.