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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی است

اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی است

ارومیه - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان برای برگزاری باشکوه اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی این اجلاسیه، این رویداد فرهنگی را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی و شهرداری تأکید کرد.

وی افزود: ۱۱ کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای این رویداد را بر عهده دارند و لازم است با همکاری مؤثر، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم شود.

در این جلسه، اعضا درباره برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه، برنامه‌های فرهنگی، فعالیت کمیته‌های شعر ، بانوان و دیدار با خانواده های شهدا و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مداحان کشور در تجمعات شبانه بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بیست و سومین دوره اجلاسیه پیرغلامان حسینی به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6992309

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