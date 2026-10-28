به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی این اجلاسیه، این رویداد فرهنگی را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی و شهرداری تأکید کرد.

وی افزود: ۱۱ کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای این رویداد را بر عهده دارند و لازم است با همکاری مؤثر، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم شود.

در این جلسه، اعضا درباره برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه، برنامه‌های فرهنگی، فعالیت کمیته‌های شعر ، بانوان و دیدار با خانواده های شهدا و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مداحان کشور در تجمعات شبانه بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بیست و سومین دوره اجلاسیه پیرغلامان حسینی به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.