  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۷

پیام تسلیت رئیس جمهور خطاب به استاندار هرمزگان

پیام تسلیت رئیس جمهور خطاب به استاندار هرمزگان

بندرعباس - رئیس جمهور در پیامی در گذشت مادر دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مادر محمد آشوری استاندار هرمزگان، برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد آشوری

استاندار محترم هرمزگان

درگذشت والده مکرمه را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده ارجمندو عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

مادر سرچشمه مهر و فداکاری و پناهگاه عاطفی فرزندان است، امید که یاد مهر و محبت‌های بی‌دریغ آن مرحومه، در کنار الطاف الهی، مایه تسلای خاطر شما و خانواده معزز باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6992311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها