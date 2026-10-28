به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حضرتی از اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمند مصرف برق با هدف کاهش مصارف غیرضروری و کنترل روشنایی‌های پرمصرف در سطح این کلان‌شهر خبر داد و با اشاره به عملکرد امورهای مختلف شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در جریان گشت‌های شبانه و بازدیدهای میدانی مهرماه، پنج هزار و ۷۶۹ لامپ و ۴۳۴ ریسه نوری جمع‌آوری شد و با اصلاح روشنایی‌های پرمصرف، ۸۲.۸ کیلووات از بار روشنایی تعدیل شد. همچنین در این مدت ۳۳۱ واحد تجاری مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: امور ۲ با جمع‌آوری سه هزار و ۲۷۷ لامپ و ۲۰۵ ریسه نوری، بازدید از ۱۷۴ واحد تجاری و تعدیل ۴۹.۲ کیلووات بار روشنایی، بیشترین سهم را در اجرای این برنامه‌ها داشت.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز ادامه داد: امور یک نیز با جمع‌آوری هزار و ۴۸۸ لامپ و ۷۵ ریسه نوری، بازدید از ۱۲۶ واحد تجاری و تعدیل ۲۱.۵ کیلووات بار روشنایی، عملکرد قابل توجهی ثبت کرد. در امور پنج، ۴۲۴ لامپ و ۵۴ ریسه نوری جمع‌آوری و ۱۱ واحد تجاری بازدید شد که به تعدیل ۵.۶ کیلووات بار روشنایی انجامید. همچنین در امور ۶، با جمع‌آوری ۵۸۰ لامپ و ۱۰۰ ریسه نوری و بازدید از ۲۰ واحد تجاری، ۶.۵ کیلووات از بار روشنایی کاهش یافت.

وی با قدردانی از مدیران امورها و کارکنان اجرایی مشارکت‌کننده در این طرح، هماهنگی و پیگیری مستمر را از عوامل تحقق نتایج به‌دست‌آمده دانست.

حضرتی تأکید کرد: مدیریت مصرف برق به دوره‌های اوج مصرف محدود نیست و نظارت مستمر، اصلاح الگوهای مصرف و همکاری شهروندان و واحدهای تجاری برای کاهش مصارف غیرضروری و حفظ پایداری شبکه توزیع برق ضروری است.