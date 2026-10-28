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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

رستمی: مبارزه با قاچاق کالا و ارز دفاع از تولید و اشتغال است

رستمی: مبارزه با قاچاق کالا و ارز دفاع از تولید و اشتغال است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عاملی مؤثر در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، طاهر رستمی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: قاچاق از عوامل مهم انحراف سرمایه‌گذاری و ایجاد مخاطرات در نظام اقتصادی است و مقابله با آن می‌تواند به تقویت تولید و پایداری اقتصاد کمک کند.

وی افزود: اشراف کامل بر حوزه اقتصاد و بازار و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، زمینه‌ساز پویایی اقتصادی و شکوفایی استان خواهد بود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز معلول فرایندها و چرخه‌های ناسالم اقتصادی است، تصریح کرد: با توجه به ناترازی‌های انرژی و ضرورت توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل، باید با رویکردی پیشگیرانه برای حل مسائل مرتبط با قاچاق کالا و ارز اقدام کرد و در مسیر تأمین رفاه و آسایش مردم گام برداشت.

در پایان این جلسه، از خدمات محسن لعل‌قادری تقدیر شد و محمد بدری‌فریمان به‌عنوان دبیر جدید کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان معرفی شد.

کد مطلب 6992315

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