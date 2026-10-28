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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

بخشدار ارم: برداشت ۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در حال تحقق است

بخشدار ارم: برداشت ۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در حال تحقق است

بوشهر- بخشدار ارم از افزایش سطح زیرکشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل به ۷۰۰ هکتار خبر داد و گفت: پیش‌بینی برداشت حدود ۵۰ هزار تن محصول که دو ماه پیش در خبرگزاری مهر اعلام شد،در مسیر تحقق است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزارع گوجه‌فرنگی ارم با اشاره به خبر منتشرشده در خبرگزاری مهر در حدود دو ماه پیش اظهار کرد: در آن گزارش پیش‌بینی شده بود که از سطح حدود ۶۰۰ هکتار مزارع گوجه‌فرنگی خارج از فصل بخش ارم، بیش از ۵۰ هزار تن محصول برداشت شود. اکنون و در جریان این بازدید میدانی، آمار به‌روزشده نشان می‌دهد که سطح زیر کشت به ۷۰۰ هکتار افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۷۰ تن محصول به دست آید.

بخشدار ارم تصریح کرد: با احتساب این ارقام، پیش‌بینی تولید کل نیز در همان حدود ۵۰ هزار تن اعلام‌شده در گزارش مهر باقی می‌ماند که نشان‌دهنده تحقق پیش‌بینی‌های قبلی و پایداری تولید در این بخش است.

وی افزود: برداشت محصول گوجه‌فرنگی خارج از فصل از ۱۵ آبان آغاز شده و تا دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

بخشدار ارم خاطرنشان کرد: در این بازدید، مسئولان کشوری و استانی جهاد کشاورزی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با کشاورزان گفت‌وگو کردند و مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک بررسی کردند.

بخشدار ارم: برداشت ۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در حال تحقق است

جعفری در پایان تأکید کرد: بخش ارم شهرستان دشتستان به‌عنوان قطب گوجه‌فرنگی خارج از فصل استان بوشهر، نقش تنظیم‌کننده قیمت و تعادل بازار گوجه‌فرنگی در کشور را ایفا می‌کند و افزایش سطح کشت همراه با حفظ کیفیت و بهره‌وری، این نقش را تقویت خواهد کرد.

در این بازدید مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، و محمد فرید سپری، مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه مسئولان استانی و شهرستانی از مزارع گوجه‌فرنگی خارج از فصل این بخش بازدید کردند.

کد مطلب 6992331

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