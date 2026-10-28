حجت‌الاسلام ناصر هدایتی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد اهمیت پدافند غیرعامل در نهادهای فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: در شرایط کنونی که استکبار جهانی و جبهه معارض با تمام توان و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی، فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، جنگ نرم همه‌جانبه‌ای را علیه باورهای نسل جوان و ساختارهای ارزشی نظام آغاز کرده‌اند، مقوله پدافند غیرعامل فرهنگی به یک ضرورت حیاتی و استراتژیک تبدیل شده است.

وی با اشاره به رسالت‌ها و مأموریت‌های ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه هدایت دینی و گفتمان‌سازی افزود: مأموریت‌های پدافند غیرعامل در این سازمان، فراتر از اقدامات فیزیکی و سنتی، در حوزه‌های نرم، سایبری و فکری معنا می‌یابد؛ به گونه‌ای که تمرکز اصلی بر رصد تهدیدات، حفاظت از زیرساخت‌های فکری جامعه و مسدود کردن راه‌های نفوذ فرهنگی دشمن قرار دارد.

حجت‌الاسلام هدایتی با تأکید بر اینکه گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) قوی‌ترین سپر دفاعی در برابر هجمه‌های فکری است، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با فعال‌سازی و سازماندهی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های سایبری و زیرساخت‌های فرهنگی، تلاش می‌کند تا تاب‌آوری فرهنگی جامعه را در برابر موج شبهات و تخطئه‌گری‌های دشمنان ارتقا بخشد.

حجت‌الاسلام هدایتی بیان کرد: ایجاد حصارهای دفاعی-تربیتی برای صیانت از نسل نوجوان و جوانان، از محوری‌ترین برنامه‌هایی است که در این راستا پیگیری می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: پدافند غیرعامل در ساختار فرهنگی تنها به معنای واکنش پس از وقوع حادثه نیست، بلکه رویکرد ما در این سازمان کاملاً پیشگیرانه است؛ به این معنا که با تبیین دقیق ارزش‌های اسلامی، جهاد تبیین و تقویت محتوای اصیل دینی، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های نرم دشمن از پیش فراهم می‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های متولی امر فرهنگ و تبلیغ در خراسان شمالی، بیان کرد: حفظ و تداوم کارکرد نهادهای مذهبی و صیانت از مرزهای اندیشه، نیازمند عزم جدی و استمرار برنامه‌های پدافند غیرعامل در تمامی سطوح سازمانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر رسالت خطیر «جهاد تبیین» به عنوان دژ مستحکم پدافند نرم و شناختی، تصریح کرد: در این میان، پیگیری و گفتمان‌سازی «خونخواهی قائد شهید» به عنوان یک مأموریت ویژه و راهبردی، جلوه‌ای بارز از مقاومت هوشمندانه و دفاع همه‌جانبه در برابر جنگ روانی و تحریف واقعیت‌هاست.

وی افزود:ما معتقدیم تبیین این گفتمان اصیل، علاوه بر زنده نگه داشتن روح مقاومت و استکبارستیسی در جامعه، به عنوان یک سپر ایمنی‌بخش و عامل بازدارنده در پدافند غیرعامل فرهنگی عمل می‌کند و نقشه‌دشمن را در مخدوش کردن خط سرخ مقاومت خنثی می‌سازد؛ و این اداره کل با تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر پرافتخار گام برمی‌دارد.