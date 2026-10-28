فیلم کوتاه «هبوط» جایزه بزرگ جشنواره حقوق بشر فرانسه را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «هبوط» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان ساعدپناه، در جشنواره بین‌المللی حقوق بشر ARTIKAS فرانسه موفق به کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه شد.

این جشنواره با تمرکز بر آثار سینمایی مرتبط با حقوق بشر و معرفی استعدادهای جدید، از سوم تا ششم اکتبر در شهر پاریس برگزار شد.

«هبوط» پیش از این نیز در هفتمین جشنواره مستقل کردستان آمریکا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه شده بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یوسف، مردی میانسال، برای حفظ کانون خانواده خود، پسرش مصطفی را راهی سفری تاریک می‌کند.

آکو زندکریمی و اشکان ساعدپناه نویسندگان فیلمنامه «هبوط» هستند و پیام علوی، مانی آسمی، دیانا عزیزیان، نیشتمان رسول‌نژاد و آریان محمدی در این اثر ایفای نقش کرده‌اند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به آرمین پورمحمد، مجری طرح و مدیر تولید، نوید زارع، فیلمبردار، کیومرث سبحانی، صدابردار، پگاه احمدی، تدوینگر، علیرضا علویان، طراح و ترکیب‌کننده صدا، و پیام آزادی، آهنگساز اشاره کرد.

همچنین آرش کاظم‌زاده مسئولیت اصلاح رنگ، صباح گویلی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، یاشار یحیایی دستیار کارگردان و ایوب شیخ‌احمدی طراحی صحنه و گریم این فیلم را بر عهده داشته‌اند.

سایر عوامل تولید شامل گیتا فیضی، منشی صحنه؛ آرینا میرگساری، عکاس؛ سینا امامزاده، دستیار صحنه؛ سمانه حسینی، جامه‌دار؛ محمد احمدی، مسئول جلوه‌های ویژه بصری؛ میدیا خدایاری، فیلمبردار پشت صحنه؛ وحید احمدی، سازنده تیزر؛ و گروه دستیاران فیلمبرداری، صدابرداری، تدوین و تولید هستند. پشتیبانی فنی این اثر نیز بر عهده لنزایران بوده است.