به گزارش خبرنگارمهر، نرگس مرادخانی در نشست تخصصی امنیت سایبری استان زنجان، با اشاره به نقش زیرساخت‌های امن دیجیتال در پایداری فعالیت‌های اقتصادی و اداری، بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی برای تقویت این حوزه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری نباید صرفاً به اعتبارات دولتی وابسته باشد، اظهار کرد: پیشبرد برنامه‌های این حوزه نیازمند شناسایی و به‌کارگیری روش‌های متنوع تأمین منابع، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و ایجاد زمینه مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی استان است.

مرادخانی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های توانمند استان و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی را از الزامات توسعه این حوزه دانست و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به مأموریت‌های خود در این زمینه شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: دانشگاه‌ها و شرکت‌های توانمند استان می‌توانند در طراحی، توسعه و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز امنیت سایبری نقش مؤثری ایفا کنند؛ ازاین‌رو، لازم است با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه استفاده از توان تخصصی این مجموعه‌ها فراهم شود و ظرفیت‌های بومی در مسیر ارتقای امنیت سایبری استان و کشور به کار گرفته شوند.

مرادخانی با اشاره به گسترش روزافزون خدمات دیجیتال و افزایش وابستگی فعالیت‌های اقتصادی، اداری و خدماتی به سامانه‌های فناوری اطلاعات، تصریح کرد: در چنین شرایطی، حفاظت از اطلاعات و داده‌ها، استمرار ارائه خدمات و صیانت از سرمایه‌ها، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است و امنیت سایبری باید به‌عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: افزایش سطح وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتال، ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری را دوچندان می‌کند. ازاین‌رو، ارتقای آمادگی دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فنی و امنیتی و پیگیری مستمر برنامه‌های پیشگیرانه باید در اولویت اقدامات مجموعه‌های مسئول قرار گیرد.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مسئولانه مأموریت‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تهدیدات سایبری و آمادگی در برابر حملات احتمالی، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با مخاطرات این حوزه، مستلزم برنامه‌ریزی مستمر، تقویت توان زیرساختی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است.

مرادخانی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها و قرارگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت سایبری، بر لزوم آگاهی دقیق این مجموعه‌ها از وظایف و مأموریت‌های محوله تأکید کرد و خواستار حساسیت بیشتر نسبت به مسئولیت‌های قانونی و سازمانی و پیگیری جدی و مستمر اقدامات مرتبط شد.

بر اساس این گزارش، تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست تخصصی بود؛ محورهایی که می‌تواند در صورت تبدیل‌شدن به برنامه‌های اجرایی منسجم، زمینه ارتقای آمادگی و توانمندی استان در حوزه امنیت سایبری را فراهم کند.