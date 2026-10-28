به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح چهارشنبه در جمع با خبرنگاران با تأکید بر لزوم تجهیز این بیمارستان ۵۶ تختخوابی به دستگاه سی‌تی‌اسکن اظهار کرد: این تجهیز پیشرفته تشخیصی از نیازهای حیاتی منطقه برای تکمیل زنجیره خدمات درمانی، تسریع در فرآیند تشخیص و تقویت آمادگی مراکز درمانی در مواجهه با حوادث است.

وی افزود: با توجه به حضور صنایع بزرگ نفت و گاز، حجم بالای ترددهای جاده‌ای و احتمال وقوع حوادث و شرایط اضطراری در این بخش از استان، توسعه امکانات تشخیصی پیشرفته در مراکز درمانی از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردار است. تأمین این دستگاه، فراتر از یک توسعه تجهیزاتی، ضرورتی استراتژیک در راستای ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و تحکیم زیرساخت‌های سلامت جنوب بوشهر به شمار می‌رود.

رئیس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده زمان در خدمات اورژانسی تصریح کرد: در شرایط بحرانی، دسترسی سریع به ابزارهای تشخیصی دقیق از عوامل کلیدی در مدیریت صحیح و نجات جان بیماران است. استقرار بخش سی‌تی‌اسکن در این بیمارستان می‌تواند بخش عمده‌ای از تأخیرها و ریسک‌های ناشی از اعزام بیماران به سایر مراکز را برطرف کرده و نقش مؤثری در تشخیص سریع‌تر آسیب‌ها و تصمیم‌گیری‌های بالینی پزشکان، به‌ویژه برای مصدومان سوانح و بیماران اورژانسی ایفا کند.

آخوندی در تشریح آخرین وضعیت این پروژه بیان کرد: با همت والای یک خیر نیک‌اندیش، ساختمان موردنیاز استقرار دستگاه به مرحله آماده‌سازی رسیده و پیگیری‌های ارزنده‌ای نیز از سوی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است؛ با این حال، تأمین نهایی تجهیزات هنوز محقق نشده و تکمیل این فرآیند نیازمند استمرار پیگیری‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است.

وی ادامه داد: با توجه به آمادگی کامل زیرساخت فیزیکی، انتظار می‌رود تأمین این تجهیز حیاتی در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد. در این مسیر، حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی، همراهی فرماندار و مسئولان استانی و شهرستانی، و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع مستقر در منطقه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این مطالبه به‌حق حوزه سلامت داشته باشد.

رئیس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بخش سی‌تی‌اسکن، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای تشخیصی شهروندان دیّر، توان این بیمارستان را در مدیریت بحران‌ها و پشتیبانی پزشکی از مناطق پیرامونی جنوب استان به‌طور چشمگیری افزایش داده و در کنار توسعه سایر خدمات تخصصی، گامی استوار در تکمیل زنجیره سلامت منطقه خواهد بود.

آخوندی در پایان ضمن قدردانی ویژه از خیر نیک‌اندیش، پیگیری‌های نماینده مردم، فرماندار شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و سایر حامیان این حوزه، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری و همدلی نهادهای مسئول، زمینه تأمین و راه‌اندازی این دستگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود تا مردم منطقه در شرایط عادی و بحرانی از دسترسی مطلوب‌تر به خدمات تشخیصی و درمانی بهره‌مند شوند.