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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

المیادین: نتانیاهو و آیزنکوت نتوانسته‌اند حد نصاب لازم را به دست آورند

المیادین: نتانیاهو و آیزنکوت نتوانسته‌اند حد نصاب لازم را به دست آورند

بعد از شمارش نیمی از آراء در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی هیچ کدام از جریان های سیاسی نتوانستند حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد، بعد از شمارش نیمی از آراء در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی حزب لیکود به عنوان یک حزب مستقل ۲۷ کرسی و به عنوان یک ائتلاف ۵۷ کرسی را از آن خود کرده است.

بر اساس این گزارش، ائتلاف حزب یشار به ریاست گادی آیزنکوت رقیب نتانیاهو نیز ۴۹ کرسی را در پارلمان به دست آورده است. لیکود و یشار تا الان در به دست آوردن حد نصاب کرسی های پارلمان برای تشکیل کابینه شکست خورده اند.

خبرنگار المیادین تصریح کرد: نتایج منتشر شده به تغییرات گسترده نسبت به نتایج اولیه اعلام شده از سوی برخی کانال های اسرائیلی اشاره دارد. نتایج اعلامی تا این لحظه یک تصویر نهایی از ترکیب پارلمان و ائتلاف حاکم احتمالی نشان نمی دهد.

لازم به ذکر است که تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی به کسب ۶۱ کرسی پارلمان نیاز دارد.

کد مطلب 6992356

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