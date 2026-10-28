دلایل شکست استقلال مقابل شباب از نگاه آمار؛ فقط یک شوت در چارچوب!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شباب الاهلی امارات شکست خورد دیداری که آمار آن نشان می‌دهد آبی‌پوشان با وجود ثبت شوت‌های بیشتر در خلق موقعیت‌های خطرناک و استفاده از فرصت‌های گلزنی ناکام بودند.

استقلال در این مسابقه ۹ شوت به سمت دروازه حریف زد که تنها یکی از آنها در چارچوب بود. در مقابل، شباب الاهلی از مجموع ۸ شوت خود، پنج ضربه را در چارچوب دروازه استقلال قرار داد تا از نظر دقت در ضربات عملکرد بهتری داشته باشد.

در بخش مالکیت توپ نیز شباب الاهلی با ۵۴ درصد در مقابل ۴۶ درصد استقلال برتری نسبی داشت. با این حال اختلاف دو تیم در محوطه جریمه چشمگیرتر بود جایی که بازیکنان شباب الاهلی ۱۸ بار توپ را لمس کردند اما این آمار برای استقلال تنها چهار بار ثبت شد.

شباب الاهلی در نیمه دوم توانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و با گل‌های دقیقه ۶۹ ماتئوسائو و دقیقه ۸۴ خوان بزارا به پیروزی برسد. سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی در هر دو گل تیمش نقش داشت و پاس گل داد.

این آمار نشان می‌دهد استقلال اگرچه در تعداد شوت‌ها از حریف عقب نبود اما در دقت ضربات و حضور مؤثر در محوطه جریمه عملکرد ضعیف‌تری داشت؛ موضوعی که در نهایت به شکست نماینده ایران در این مسابقه انجامید.