رسیدگی به بیش از ۸ هزار پرونده تخلفات بازار در قم طی هفت ماه

به گزارش خبرنگار مهر،رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب‌ رسانه قم با اشاره به مأموریت‌های این سازمان گفت: صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز، از مسئولیت‌های اصلی تعزیرات حکومتی است.



وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم آبان‌ماه ۱۳۷۳ تأسیس شده است، افزود: در سال‌های اخیر اقدام‌هایی برای هوشمندسازی فرایندها انجام شده که اتصال سازمان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در شهریورماه ۱۴۰۴ از جمله آنهاست.



وی افزود: بهره‌گیری از ابلاغ الکترونیکی می‌تواند روند رسیدگی را تسهیل کند، شفافیت را افزایش دهد و نیاز مراجعان به حضور در مجموعه تعزیرات را کاهش دهد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در تشریح عملکرد هفت‌ماهه این مجموعه اعلام کرد: در بخش کالا و خدمات ۸ هزار و ۱۰۲ پرونده واردشده و ۷ هزار و ۹۸۷ پرونده مختومه شده که میزان عملکرد در این حوزه حدود ۹۸ درصد بوده است.



حدادپور ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز ۲۱۷ پرونده وارد شده و ۱۹۶ پرونده به نتیجه رسیده است و در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۱۶۷ پرونده واردشده و ۱۸۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.



تعزیرات با گران‌فروشی برخورد می‌کند



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به برداشت‌های نادرست درباره مسئولیت این سازمان در برابر افزایش قیمت‌ها گفت: گرانی و گران‌فروشی دو موضوع متفاوت‌اند و مسئولیت تعزیرات، رسیدگی به تخلفاتی مانند گران‌فروشی و کم‌فروشی است، نه تعیین یا کنترل قیمت‌ها.



وی با بیان اینکه عوامل اجرایی و شرایط اقتصادی کشور در شکل‌گیری گرانی نقش دارند، افزود: پرونده‌های تخلف بازار پس از شناسایی و ارسال از سوی ضابطان و دستگاه‌های نظارتی در تعزیرات رسیدگی می‌شود.



حداپور از اداره کل جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان بخشی از مجموعه‌هایی نام برد که در شناسایی تخلفات و ارسال پرونده‌ها نقش دارند و گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نیز در حوزه‌های مرتبط با بازار فعالیت می‌کنند.



وی افزود: بازرسی از واحدهای صنفی و شناسایی تخلفات برعهده دستگاه‌های نظارتی و ضابطان است و حضور همکاران تعزیرات در گشت‌های مشترک، بیشتر برای نظارت بر فرایند کار و رسیدگی به پرونده‌هاست.



وی توضیح داد: در گشت‌های سیار، حضور رئیس شعبه این امکان را فراهم می‌کند که پرونده‌های شناسایی‌شده در محل رسیدگی شود و فرایند برخورد با تخلفاتی مانند گران‌فروشی و کم‌فروشی سرعت بگیرد.



گشت‌های سیار تخلفات را پیگیری می‌کنند



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به بخشی از آمار گشت‌های سیار گفت: در یکی از گزارش‌های عملکرد، انجام ۵۰۶ بازرسی، شناسایی ۲۶۹ واحد و تشکیل ۱۷۹ پرونده اعلام شده است.



حدادپور همچنین درباره آمار بازرسی‌های هفت‌ماهه بیان کرد: در این مدت ۴ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی انجام شده و ۲۵۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شده‌اند. به گفته وی، ۲ هزار و ۴۸۹ واحد نیز در این بررسی‌ها فاقد تخلف بوده‌اند.



وی شمار پرونده‌های تشکیل‌شده صرفاً در گشت‌های سیار طی هفت ماه گذشته را ۲۷ فقره اعلام کرد و افزود: این آمار جدا از پرونده‌هایی است که دستگاه‌های نظارتی و ضابطان برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کرده‌اند.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر اینکه ارزیابی اثر رسیدگی‌ها بر قیمت‌های بازار نیازمند توجه به عوامل مختلف است، گفت: برخورد قضایی به‌تنهایی برای مهار تخلفات کافی نیست و در کنار رسیدگی و اعمال قانون، فرهنگ‌سازی در بازار نیز اهمیت دارد.