دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقق مرجعیت علمی مأموریتی تاریخی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در لبیک به پیام رهبر انقلاب به نخبگان علمی نوشت: اجرایی‌سازی پیام رهبر انقلاب نیازمند تدوین سندی واحد با متولی مشخص، زمان‌بندی معین، شاخص‌های روشن و سازوکار پایش مستمر است. مشارکت نخبگان در خط‌مشی‌گذاری، ارزیابی اثر علمی سیاست‌ها پیش از تصویب و فراهم‌کردن فرصت حضور پژوهشگران جوان در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، می‌تواند این مطالبه را به رویه‌ای پایدار تبدیل کند.

بخش مهمی از هدررفت ظرفیت علمی کشور در فاصله میان نهادها رخ می‌دهد؛ میان دانشگاه و صنعت، سیاست‌گذار و پژوهشگر و همچنین آموزش و بازار کار. بنابراین، تقسیم کار موفق تنها به تعیین وظایف محدود نمی‌شود، بلکه باید نقاط اتصال و سازوکارهای هماهنگی میان این حلقه‌ها را نیز مشخص کند؛ به بیان دیگر، حکمرانی موفق علم، حکمرانی همین فاصله‌هاست.

دانشگاه آزاد اسلامی با گستره کم‌نظیر خود در سراسر کشور، حرکت به سمت الگوی دانشگاه حل‌مسئله را آغاز کرده است تا هم در لبه دانش بنیادی حضور داشته باشد و هم در حل مسائل منطقه و کشور پیش‌گام باشد. تشکیل ستاد ویژه علوم پایه و ایجاد معاونت موضوعی علوم انسانی، از جمله اقدامات این دانشگاه در راستای حمایت از علوم پایه، تحول در علوم انسانی و پیوند پژوهش با مسائل واقعی جامعه و حکمرانی است.

جامعه علمی و دانشگاهی کشور به‌ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی، پیام رهبر انقلاب را نه یک توصیه کلی، بلکه مأموریتی تاریخی می‌داند. این لبیک زمانی معنای کامل خود را می‌یابد که به برنامه، بودجه، سازوکار و شاخص تبدیل شود.

سه دهه گذشته را می‌توان دوره گسترش ظرفیت دانشگاه‌ها، جهش تولید علم و شکل‌گیری زیست‌بوم دانش‌بنیان دانست؛ اما دهه پیش‌رو باید دوره تعمیق و تبدیل باشد: تعمیق در علوم پایه و مرزهای دانش و تبدیل دانش به قدرت، ثروت و رفاه برای مردم. اکنون نوبت آن است که جهت‌گیری ترسیم‌شده به برنامه، اقدام و دستاورد تبدیل شود تا آیندگان این دوره را آغاز فصل تازه‌ای از شکوفایی علمی و دانشگاه را سازنده ایران قوی بدانند.