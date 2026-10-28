به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از پیروزی ۲ بر صفر شباب الاهلی امارات مقابل استقلال ایران در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، به پایان روند پیروزی‌های نماینده ایران و ادامه شروع خوب تیم اماراتی در این رقابت‌ها اشاره کرد.



سایت AFC در گزارش خود نوشت: شباب الاهلی با کسب این پیروزی در ورزشگاه راشد دبی، سومین برد متوالی خود را در لیگ نخبگان آسیا به دست آورد و با ۹ امتیاز به مسیر موفقیت‌آمیز خود ادامه داد.



پیروزی مقابل استقلال باعث شد روند پیروزی‌های نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی متوقف شود. در حالی که شباب الاهلی با کسب حداکثر امتیازات ممکن از سه مسابقه ابتدایی، همچنان یکی از تیم‌های موفق این رقابت‌ها محسوب می‌شود.



شباب الاهلی در این دیدار با گل‌های ماتئوسائو در دقیقه ۶۹ و خوان بزارا در دقیقه ۸۴ به پیروزی رسید. سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی، در هر دو گل تیمش نقش داشت و با ارسال دو پاس گل، سهم مهمی در شکست استقلال ایفا کرد.