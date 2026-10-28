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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

ترامپ: حمایت من باعث موفقیت نتانیاهو در انتخابات شد!

ترامپ: حمایت من باعث موفقیت نتانیاهو در انتخابات شد!

در حالی که شمارش آراء انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد ترامپ مدعی موفقیت نتانیاهو در این انتخابات به کمک حمایت های وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی مدعی شد که اعلام حمایت وی از نتانیاهو باعث شده روند امور تغییر کند.

وی ادعا کرد که نتانیاهو به جای یک شکست سنگین به نظر می رسد به سمت یک بازگشت قدرتمند در حرکت است!

این در حالی است که هیچ کدام از جریان های شرکت کننده در انتخابات رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته اند ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.

ترامپ در خصوص ایران نیز مجددا لفاظی کرده و در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تجاوز به ایران بعد از انتخابات میان دوره ای ادعا کرد که هر چیزی ممکن است.

این در حالی است که به تازگی پنتاگون از هزینه سرسام آور ۴۷ میلیارد دلاری جنگ افروزی آمریکا علیه ایران خبر داده است.

ترامپ درباره جنگ اوکراین نیز گفت که یک نشست مشترک میان پوتین و زلنسکی در آینده خیلی نزدیک ترتیب داده خواهد شد.

کد مطلب 6992365

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