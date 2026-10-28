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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

بهروزآذر: اصلاح مهریه باید جامع و متوازن باشد

بهروزآذر: اصلاح مهریه باید جامع و متوازن باشد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: اصلاح مهریه باید در کنار بازنگری در سایر حقوق زوجین دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در پیامی در یک شبکه اجتماعی مجازی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده و «مقتضیات جدید» بر ضرورت بازنگری متوازن در نظام حقوق خانواده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح مهریه باید در کنار بازنگری در سایر حقوق و تکالیف زوجین بررسی شود، موضوعاتی همچون وکالت در طلاق، حقوق مالی دارایی‌های دوران زوجیت، نفقه و اجرت‌المثل را از جمله محورهای مرتبط با این اصلاحات برشمرد.

بهروزآذر همچنین تأکید کرد: نمی‌توان مهریه پلکانی را بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد حقوق خانواده، تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش و جایگاه زنان و مقتضیات زندگی خانواده امروز پیشنهاد داد.

بهروزآذر: اصلاح مهریه باید جامع و متوازن باشد

بهروزآذر: اصلاح مهریه باید جامع و متوازن باشد

کد مطلب 6992367
مهسا حيدری توچائی

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