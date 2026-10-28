خبرگزاری مهر - مجله مهر: ماجرا از دخترانی شروع شد که می‌خواستند با حجاب به مدرسه بروند، اما پوشش‌شان به مانعی برای ادامه تحصیل تبدیل شد. خبر محرومیت دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، بحث‌های زیادی به راه انداخت؛ دخترانی که حالا باید میان ادامه تحصیل و پایبندی به پوششی که به آن باور دارند، یکی را انتخاب کنند. در فضای مجازی هم واکنش‌ها کم نبود؛ از انتقاد به محدودیت‌های اعمال‌شده تا پرسش‌هایی درباره حق انتخاب و آزادی دخترانی که نمی‌خواهند برای درس خواندن، از اعتقادات خود دست بکشند.

اظهارنظر وزیر علوم درباره پذیرش دختران آذربایجانی که به‌دلیل داشتن حجاب از تحصیل محروم می‌شوند، به‌جای آنکه فرصتی برای توجه دوباره به مسئله حق آموزش این دختران باشد، با واکنش‌ها و انتقادهایی روبه‌رو شده است. حسین سیمایی صراف در پیامی ویدئویی اعلام کرد که دانشگاه‌های ایران برای تحصیل این دختران آماده‌اند؛ پیشنهادی که از این مسئله به وجود آمده مطرح می‌شود، چرا باید دختری برای ادامه تحصیل، میان باور دینی و حق آموزش خود یکی را انتخاب کند؟

وزیر علوم کشورمان هم از دخترانی حرف می‌زند که به‌دلیل پایبندی به حجاب شرعی، ممکن است فرصت تحصیل را از دست بدهند و ایران می‌تواند راهی پیش روی آن‌ها بگذارد. چنین موضعی را می‌توان تلاشی برای حمایت از حق تحصیل دخترانی دانست که نمی‌خواهند برای ماندن در مدرسه یا دانشگاه، از پوشش مورد اعتقادشان دست بکشند. با این حال، بخشی از واکنش‌ها به‌جای پرداختن به اصل مسئله، متوجه خود این پیشنهاد شده است.

البته می‌توان درباره شیوه اجرای این پیشنهاد، ظرفیت دانشگاه‌ها، شرایط پذیرش دانشجویان خارجی و امکان عملی آن بحث کرد. این‌ها پرسش‌هایی جدی و قابل بررسی‌اند؛ اما اصل حمایت از حق تحصیل دختران، موضوع دیگری است. اگر قرار است درباره صحبت‌های وزیر علوم نقدی مطرح شود، بهتر است روشن باشد که انتقاد متوجه کدام بخش است: اصل حمایت از دخترانی که با محدودیت روبه‌رو شده‌اند یا جزئیات و چگونگی اجرای این پیشنهاد؟

مسئله فقط متوجه صحبت‌های وزیر علوم نیست. بحث بر سر دخترانی است که ممکن است به‌خاطر پوشش خود از حقی اساسی محروم شوند. اگر در چنین شرایطی مسئولی اعلام کند که امکان ادامه تحصیل برای آن‌ها در ایران وجود دارد، انتظار می‌رود پیش از موضع‌گیری علیه او، به وضعیتی هم توجه شود که این پیشنهاد در پاسخ به آن مطرح شده است.

نمی‌توان از حق تحصیل سخن گفت و وقتی پای دخترانی به میان می‌آید که به‌دلیل حجاب با محدودیت روبه‌رو هستند، اصل ماجرا را کنار گذاشت. اگر حق آموزش برای همه دختران اهمیت دارد، این حق نباید به انتخاب نوع پوشش آن‌ها گره بخورد. دفاع از امکان تحصیل این دختران، پیش از آنکه موضوعی برای جدل سیاسی باشد، واکنشی به محرومیتی است که نباید عادی تلقی شود.