حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، در برخی نقاط استان رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از فردا (پنجشنبه) با افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات، احتمال وزش تندباد لحظه‌ای و بارش پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر و امروز غالباً در مناطق شمالی و ارتفاعات احتمال بارش پراکنده و خفیف باران خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متغیر، امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وزش تندباد لحظه‌ای و وقوع ناپایداری تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.