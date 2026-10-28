سید محسن موسوی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، سید محسن موسوی به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز منصوب و معرفی شد.



موسوی پیش از این نیز در حوزه مدیریت جهاد کشاورزی و امور اراضی دارای سوابق اجرایی ارزشمندی بوده است، کارنامه‌ای که به باور کارشناسان، بستر مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های کلان بخش کشاورزی در استان البرز فراهم می‌کند.



استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در نزدیکی پایتخت، از جایگاه مهمی در تولید محصولات کشاورزی، دامی و باغی کشور برخوردار است. از این رو، مدیریت این سازمان نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های توسعه کشاورزی منطقه است ،ویژگی‌ای که در سوابق سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مورد توجه قرار گرفته است.



بر این اساس، انتصاب موسوی نویدبخش فصل نوینی از خدمت‌رسانی مؤثر در راستای توسعه پایدار کشاورزی، حفظ امنیت غذایی و صیانت از اراضی کشاورزی استان البرز است. همچنین انتظار می‌رود با بهره‌گیری از روحیه جهادی، خرد جمعی، تدبیر و همدلی، گام‌های مؤثری در مسیر خدمت به کشاورزان زحمتکش و تولیدکنندگان پرتلاش استان برداشته شود.