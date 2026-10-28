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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

ضرورت هم‌افزایی استان‌ها برای ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی زنان

ضرورت هم‌افزایی استان‌ها برای ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی زنان

یزد- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد بر تقویت خانواده، اجرای برنامه‌های جمعیتی و توانمندسازی زنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، فاطمه دانش‌یزدی در دیدار مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های منطقه ۵ کشور با آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، بر ضرورت هم‌افزایی استان‌ها برای ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی زنان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، برنامه‌های مرتبط با جمعیت، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و حمایت از کسب‌وکارهای پایدار بانوان را از اولویت‌های دفاتر امور بانوان دانست.

دانش‌یزدی هدف از این گردهمایی را تبادل تجربه، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تقویت همکاری استان‌ها برای دستیابی به نتایج مؤثرتر در حوزه خانواده و امور بانوان عنوان کرد.

کد مطلب 6992374

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