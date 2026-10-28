شاخص هوای اصفهان بر مدار نارنجی آلودگی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۲ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ششم آبان ماه با میانگین ۱۰۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۰۵، احمدآباد ۱۳۳، انقلاب ۱۱۴، ملک‌شهر ۱۰۹، بزرگراه خرازی ۱۲۰، دانشگاه صنعتی ۱۴۱، رهنان ۱۱۵، فیض ۱۲۱، کاوه ۱۰۸، کردآباد ۱۴۲، محمودآباد ۱۱۱ و میرزا طاهر ۱۰۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه استانداری با عدد ۸۵، پارک زمزم و ولدان ۹۱، پروین اعتصامی ۹۶، علوم پزشکی ۹۵، رودکی ۹۳، زینبیه ۸۹، سپاهان‌شهر ۹۹ و فرشادی ۸۶ AQI قابل قبول و محور شرق اصفهان با عدد ۱۷۰ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.