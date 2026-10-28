به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه Innoweek ۲۰۲۶ از سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در شهر تاشکند آغاز به کار کرده و تا ۷ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

در پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه هفته نوآوری ازبکستان که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شده است، ۱۳ شرکت دانش‌بنیان تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.

تأسیسات و تجهیزات هوشمندسازی ساختمان، بالابر هوشمند، دستگاه‌های اختصاصی ساخت طلا و جواهرات، رنگ‌های پودری برای صنایع فلزی، ساختمانی و لوازم خانگی، کنتورهای حجمی هوشمند آب، از جمله محصولات معرفی‌شده در این پاویون است.