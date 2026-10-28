به گزارش خبرگزاری مهر، مونا مزینانی، نویسنده کتاب «جنگل منحنی»، ضمن معرفی اثر تازه خود اظهار داشت: نام کتاب «جنگل منحنی» است، در ۱۱۶ صفحه نوشته شده، چاپ اول این رمان شهریور ۱۴۰۵ به دست مخاطبان رسید.

وی افزود: این کتاب، در خصوص نقد سیستم پزشک/مهندس‌پروری و مدرک‌گرایی است؛ رمانی اجتماعی در بستر فانتزی که با عناصر خیال‌پردازانه روایت می‌شود.

این نویسنده با اشاره به پرسش محوری کتاب توضیح داد: اگر اینجا خوشحال نیستم، پس باید چه کار کنم؟ شاید پاسخ، بازگشت باشد؛ بازگشت به خودی که سال‌ها زیر ترس، عادت و خواسته‌های دیگران پنهان مانده است. اما پیدا کردن آن خودِ واقعی آسان نیست؛ راهی است که گاهی باید برایش از همه‌چیز گذشت.

مزینانی درباره خط داستانی اثر افزود: داستان شهرام، روایت انسانی است که میان ماندن و تغییر، امنیت و آزادی، سرگردان شده و باید تصمیمی بگیرد که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد. ما با او در سفری خیال‌انگیز از طبابت به دنیای هنر همراه می‌شویم.

وی در پایان با تأکید بر وجه فراگیر داستان گفت: شاید «جنگل منحنی» بیش از آنکه داستان شهرام باشد، داستان همه کسانی باشد که جرئت کرده‌اند راه بازگشت به خودشان را جست‌وجو کنند؛ روایتی از رهایی و انتخاب، برای هر کسی که روزی میان آنچه هست و آنچه می‌خواهد باشد، ایستاده است.