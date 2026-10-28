ابراهیمی: تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و رفع تداخلات در مرکزی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: مسائل مرتبط با زمین از یک‌سو با حقوق مردم و از سوی دیگر با بسترهای توسعه ارتباط دارد و این موضوع گاهی چالش‌هایی را در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای ایجاد می‌کند.

وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعیین تکلیف اسناد و رفع تداخلات اراضی از جمله موضوعات مهمی است که باید با جدیت بیشتری در استان مرکزی دنبال شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی تداخلات اراضی در استان مرکزی تصریح کرد: با وجود اقدامات و سازماندهی‌های صورت‌گرفته، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و لازم است تدابیر مؤثرتر و پیگیری جدی‌تری برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها اتخاذ شود.

ابراهیمی با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار مشاور املاک در استان مرکزی ادامه داد: نزدیک به ۹۰ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و ضروری است اتصال سایر واحدها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک از مهم‌ترین محل‌های مراجعه مردم برای انجام معاملات ملکی هستند و ساماندهی فعالیت این واحدها و اتصال کامل آن‌ها به سامانه‌های قانونی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم مؤثر باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های مرتبط با زمین افزود: آرای صادرشده در این پرونده‌ها باید با دقت پیگیری شود و حقوق قانونی مردم مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بلاتکلیفی مالکیت اراضی، امکان سرمایه‌گذاری، کشاورزی و بهره‌برداری قانونی از زمین را از شهروندان سلب می‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اراضی بلاتکلیف مرزیجران گفت: لازم است اراضی تعیین‌تکلیف‌نشده، از جمله زمین‌هایی که از طریق هیئت‌های هفت‌نفره یا روش‌های دیگر واگذار شده‌اند، به‌صورت جدی بررسی شوند تا وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص و مشکلات مردم برطرف شود.

وی بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به تداخلات اراضی کشاورزی و املاک واقع در روستاها تأکید کرد و افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات زمین و املاک در استان مرکزی، به‌ویژه شهر اراک را برطرف کرد.

ابراهیمی گفت: لازم است با اتخاذ رویکردی منسجم و اجرای اقدامات مؤثر، دغدغه شهروندان در زمینه مالکیت و تعیین تکلیف اراضی کاهش یابد و زمینه بهبود شرایط زندگی و فعالیت اقتصادی مردم فراهم شود.