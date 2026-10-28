به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارع صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه صبح چهارشنبه خبر حادثه تصادف در ورودی شهر اردکان، در بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، به پلیس راه اعلام شد و بلافاصله عوامل پلیس در محل حاضر شدند.

وی افزود: با بررسی‌های لازم، مشخص شد یک دستگاه تریلی ولوو کشنده با عقب یک مینی‌بوس که سرویس هنرجویان هنرستان کارخانه شیشه اردکان بوده، برخورد کرده و مینی‌بوس واژگون شده است.

سرپرست پلیس راه استان یزد افزود: متأسفانه در این حادثه، یکی از دانش‌آموزان فوت کرد و ۱۱ نفر دیگر مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ زارع ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه رانندگی را «عدم رعایت حق تقدم در دور زدن» از سوی راننده مینی‌بوس بیان کرده‌اند.