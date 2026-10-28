به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری صبح چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و جزء یک ماده ۹۵، با انتقاد از روند بررسی پرونده‌ها و معرفی متقاضیان، بر لزوم تسریع در انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها و معرفی متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند، اظهار کرد: تفاوت چشمگیر عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی مجموعه‌ها هنوز با جدیت و رویکرد عملیاتی لازم وارد میدان نشده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اختلاف قابل توجه آمار عملکرد دستگاه‌ها افزود: وقتی یک دستگاه در معرفی متقاضیان به عملکرد ۹۲ درصدی می‌رسد، اما دستگاه دیگری تنها ۷ درصد عملکرد دارد، این تفاوت نشان‌دهنده ضعف در انجام وظایف و ضرورت پیگیری جدی‌تر از مدیران کم‌کار است.

عسکری با تأکید بر اهمیت تسهیلات اشتغال‌زایی در حمایت از متقاضیان و ایجاد فرصت‌های شغلی، خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در تمامی مراحل بررسی پرونده‌ها، معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات شد.

وی با هشدار به مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، تصریح کرد: امروز به احترام مدیران، تذکر دوستانه داده شد، اما در جلسه آینده رویکرد برخورد تغییر می‌کند و هر مدیری که عملکرد قابل قبولی نداشته باشد، از جلسه بیرون گذاشته خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات نباید به دلیل کم‌کاری یا تأخیر دستگاه‌ها و بانک‌ها متوقف شود، خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌های مسئول باید با احساس مسئولیت و دلسوزی پای کار باشند و برای رفع موانع پیش‌روی متقاضیان تلاش کنند.

عسکری همچنین از برگزاری نشست بعدی بررسی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی در چهارشنبه هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: این جلسه با رویکردی متفاوت و جدیت بیشتری برگزار می‌شود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.