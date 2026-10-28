  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

مدیران ضعیف بانک ها و دستگاه ها از جلسه اخراج می‌شوند

مدیران ضعیف بانک ها و دستگاه ها از جلسه اخراج می‌شوند

یاسوج- معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در نشست آینده، مدیران کم‌کار با برخورد جدی‌تری مواجه می‌شوند و افرادی که عملکرد قابل قبولی نداشته باشند، از جلسه اخراج می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری صبح چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و جزء یک ماده ۹۵، با انتقاد از روند بررسی پرونده‌ها و معرفی متقاضیان، بر لزوم تسریع در انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها و معرفی متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند، اظهار کرد: تفاوت چشمگیر عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی مجموعه‌ها هنوز با جدیت و رویکرد عملیاتی لازم وارد میدان نشده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اختلاف قابل توجه آمار عملکرد دستگاه‌ها افزود: وقتی یک دستگاه در معرفی متقاضیان به عملکرد ۹۲ درصدی می‌رسد، اما دستگاه دیگری تنها ۷ درصد عملکرد دارد، این تفاوت نشان‌دهنده ضعف در انجام وظایف و ضرورت پیگیری جدی‌تر از مدیران کم‌کار است.

عسکری با تأکید بر اهمیت تسهیلات اشتغال‌زایی در حمایت از متقاضیان و ایجاد فرصت‌های شغلی، خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در تمامی مراحل بررسی پرونده‌ها، معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات شد.

وی با هشدار به مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، تصریح کرد: امروز به احترام مدیران، تذکر دوستانه داده شد، اما در جلسه آینده رویکرد برخورد تغییر می‌کند و هر مدیری که عملکرد قابل قبولی نداشته باشد، از جلسه بیرون گذاشته خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات نباید به دلیل کم‌کاری یا تأخیر دستگاه‌ها و بانک‌ها متوقف شود، خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌های مسئول باید با احساس مسئولیت و دلسوزی پای کار باشند و برای رفع موانع پیش‌روی متقاضیان تلاش کنند.

عسکری همچنین از برگزاری نشست بعدی بررسی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی در چهارشنبه هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: این جلسه با رویکردی متفاوت و جدیت بیشتری برگزار می‌شود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6992390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها