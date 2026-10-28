به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های تولیدی و بهبود فضای فیزیکی اداره ثبت اسناد اراک ضروری است.

وی افزود: صدور بیش از ۳۲ هزار سند در اراک طی سال جاری، بیانگر تلاش و تعهد کارکنان ثبت اسناد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

جمالیان تصریح کرد: با وجود تلاش مستمر کارکنان و کمبود نیروی انسانی، وضعیت ساختمان و محدودیت فضای فیزیکی اداره ثبت اسناد اراک پاسخگوی حجم مراجعات مردمی نیست و موجب معطلی مراجعه‌کنندگان و کندی روند ارائه خدمات می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرسودگی ساختمان و محدودیت فضای فیزیکی، مانع از ارائه خدمات مطلوب و تسریع در روند پاسخگویی به مراجعان می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود برای بهبود فضای فیزیکی اداره ثبت اسناد و املاک اراک تدبیری جدی اندیشیده شود تا ضمن کاهش زمان انتظار، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم فراهم شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که صنایع استان مرکزی برای تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه هستند، هرگونه حمایت قانونی می‌تواند در حفظ و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره معافیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: لازم است امکان بهره‌مندی گسترده‌تر شرکت‌های تولیدی از این ظرفیت‌ها با نگاهی حمایتی بررسی شود.

جمالیان تاکید کرد: در شرایط فعلی، برخی شرکت‌ها با هزینه‌های چندمیلیارد تومانی مواجه هستند و حتی تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه‌های قانونی می‌تواند کمک قابل‌توجهی به آن‌ها باشد که پیشنهاد می‌شود با بررسی ضوابط قانونی، زمینه استفاده شرکت‌های واجد شرایط از این حمایت‌ ها فراهم شود.